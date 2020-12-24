https://ria.ru/20201224/bar-1590679992.html

Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом

Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом

Как становятся барменами, почему это довольно изматывающая профессия и есть ли там карьерный рост? Каким должен быть хороший коктейль и что обязательно знать о миксологии? Для чего барменам термиты и зачем мешать один коктейль восемь часов без остановки? Как собрать настоящий домашний бар и не опустошить его после первой же вечеринки?

2020-12-24T12:00

2020-12-24T12:00

2020-12-24T14:13

яснопонятно

подкаст

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Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом Как становятся барменами, почему это довольно изматывающая профессия и есть ли там карьерный рост? Каким должен быть хороший коктейль и что обязательно знать о миксологии? Для чего барменам термиты и зачем мешать один коктейль восемь часов без остановки? Как собрать настоящий домашний бар и не опустошить его после первой же вечеринки? audio/mpeg

Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом Как становятся барменами, почему это довольно изматывающая профессия и есть ли там карьерный рост? Каким должен быть хороший коктейль и что обязательно знать о миксологии? Для чего барменам термиты и зачем мешать один коктейль восемь часов без остановки? Как собрать настоящий домашний бар и не опустошить его после первой же вечеринки? audio/mpeg

Новогодняя ночь может пройти чуть веселее и менее болезненно, если знать основы миксологии ― особенно в наше время, когда бары будут закрыты. Что с чем смешивать, рассказывает Василий Захаров, ведущий бармен на канале "Едим ТВ" и главный редактор портала "ОколоБара".Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Семёна НедовенчанногоПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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