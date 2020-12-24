https://ria.ru/20201224/bar-1590679992.html
Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом
Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом
Как становятся барменами, почему это довольно изматывающая профессия и есть ли там карьерный рост? Каким должен быть хороший коктейль и что обязательно знать о миксологии? Для чего барменам термиты и зачем мешать один коктейль восемь часов без остановки? Как собрать настоящий домашний бар и не опустошить его после первой же вечеринки?
2020-12-24T12:00
2020-12-24T12:00
2020-12-24T14:13
яснопонятно
подкаст
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Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом
Как становятся барменами, почему это довольно изматывающая профессия и есть ли там карьерный рост? Каким должен быть хороший коктейль и что обязательно знать о миксологии? Для чего барменам термиты и зачем мешать один коктейль восемь часов без остановки? Как собрать настоящий домашний бар и не опустошить его после первой же вечеринки?
audio/mpeg
Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом
Как становятся барменами, почему это довольно изматывающая профессия и есть ли там карьерный рост? Каким должен быть хороший коктейль и что обязательно знать о миксологии? Для чего барменам термиты и зачем мешать один коктейль восемь часов без остановки? Как собрать настоящий домашний бар и не опустошить его после первой же вечеринки?
audio/mpeg
Новогодняя ночь может пройти чуть веселее и менее болезненно, если знать основы миксологии ― особенно в наше время, когда бары будут закрыты. Что с чем смешивать, рассказывает Василий Захаров, ведущий бармен на канале "Едим ТВ" и главный редактор портала "ОколоБара".Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Семёна НедовенчанногоПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
Психолог за стойкой, коктейли дома, высокие цены: разговор с барменом
12:00 24.12.2020 (обновлено: 14:13 24.12.2020)
Как становятся барменами, почему это довольно изматывающая профессия и есть ли там карьерный рост? Каким должен быть хороший коктейль и что обязательно знать о миксологии? Для чего барменам термиты и зачем мешать один коктейль восемь часов без остановки? Как собрать настоящий домашний бар и не опустошить его после первой же вечеринки?