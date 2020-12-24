https://ria.ru/20201224/avtokatastrofa-1590664524.html

СМИ сообщило о гибели 12 человек в Нигерии в результате ДТП

СМИ сообщило о гибели 12 человек в Нигерии в результате ДТП

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 25 получили ранения в результате автокатастрофы на шоссе Кадун-Абуджа на севере Нигерии, пишет газета Today со ссылкой... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T06:00

2020-12-24T06:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 25 получили ранения в результате автокатастрофы на шоссе Кадун-Абуджа на севере Нигерии, пишет газета Today со ссылкой на комиссара по внутренней безопасности и внутренним делам штата Кадуна Самуэля Арувана.По словам Арувана, инцидент произошел в результате превышения скорости, дефектов дороги, движения в противоположном направлении и потери управления транспортным средством. Отмечается, что пострадавшие в аварии 25 человек получают необходимую медицинскую помощь в больнице.Чиновник добавил, что в результате ДТП также погибло несколько голов скота.Автомобильные аварии с большим числом жертв происходят в Нигерии довольно часто, поскольку дороги страны находятся в плохом состоянии, а водители постоянно нарушают правила дорожного движения. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности из-за ДТП в Нигерии является одним из самых высоких в мире.

https://ria.ru/20201223/avtobus-1590485673.html

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москва, нигерия, дтп, в мире