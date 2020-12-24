Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/avtokatastrofa-1590664524.html
СМИ сообщило о гибели 12 человек в Нигерии в результате ДТП
СМИ сообщило о гибели 12 человек в Нигерии в результате ДТП
По меньшей мере 12 человек погибли, еще 25 получили ранения в результате автокатастрофы на шоссе Кадун-Абуджа на севере Нигерии, пишет газета Today со ссылкой... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T06:00
2020-12-24T06:02
москва
нигерия
дтп
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/111624/67/1116246724_0:0:4288:2412_1920x0_80_0_0_621ec3a1f1185313cd0431652c9442c9.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 25 получили ранения в результате автокатастрофы на шоссе Кадун-Абуджа на севере Нигерии, пишет газета Today со ссылкой на комиссара по внутренней безопасности и внутренним делам штата Кадуна Самуэля Арувана.По словам Арувана, инцидент произошел в результате превышения скорости, дефектов дороги, движения в противоположном направлении и потери управления транспортным средством. Отмечается, что пострадавшие в аварии 25 человек получают необходимую медицинскую помощь в больнице.Чиновник добавил, что в результате ДТП также погибло несколько голов скота.Автомобильные аварии с большим числом жертв происходят в Нигерии довольно часто, поскольку дороги страны находятся в плохом состоянии, а водители постоянно нарушают правила дорожного движения. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности из-за ДТП в Нигерии является одним из самых высоких в мире.
https://ria.ru/20201223/avtobus-1590485673.html
москва
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/111624/67/1116246724_0:0:3798:2848_1920x0_80_0_0_e442384057b2ff630c0b05c6a53dd6f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, нигерия, дтп, в мире

СМИ сообщило о гибели 12 человек в Нигерии в результате ДТП

06:00 24.12.2020 (обновлено: 06:02 24.12.2020)
 
© AP Photo / Gbenga OlamikanПолицейский, Нигерия
Полицейский, Нигерия - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© AP Photo / Gbenga Olamikan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 25 получили ранения в результате автокатастрофы на шоссе Кадун-Абуджа на севере Нигерии, пишет газета Today со ссылкой на комиссара по внутренней безопасности и внутренним делам штата Кадуна Самуэля Арувана.
"Грузовик съехал с дороги и перевернулся. Двенадцать человек погибли в результате аварии, 25 получили ранения", - сообщил чиновник.
По словам Арувана, инцидент произошел в результате превышения скорости, дефектов дороги, движения в противоположном направлении и потери управления транспортным средством. Отмечается, что пострадавшие в аварии 25 человек получают необходимую медицинскую помощь в больнице.
Чиновник добавил, что в результате ДТП также погибло несколько голов скота.
Автомобильные аварии с большим числом жертв происходят в Нигерии довольно часто, поскольку дороги страны находятся в плохом состоянии, а водители постоянно нарушают правила дорожного движения. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности из-за ДТП в Нигерии является одним из самых высоких в мире.
Боливия - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 01:40
Двенадцать человек погибли в Боливии при падении автобуса в пропасть
 
МоскваНигерияДТПВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:07Патриарх: священник не должен превращаться в тренера личностного роста
16:07Приморье объявило 31 декабря выходным днем
16:06Госдума предложила продлить "пандемийные" льготы для социальных НКО
16:06Эксперты рассказали, кто выбирает Занзибар для отдыха
16:04Патриарх рассказал о разнице психического расстройства и беснования
16:03Москалькова не увидела снижения цен на продукты
16:01Патриарх Кирилл обеспокоен дистанционным обучением
16:01В ЕР опровергли сообщения о переговорах с Пугачевой по выборам в Госдуму
16:00Таджикистан ведет с Россией переговоры о поставках "Спутника V"
16:00Физики вывели формулы для описания процессов в квантовых точках
15:59Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
15:55Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
15:52МИД возмутили новые санкции США
15:51Названа неожиданная опасность бенгальских огней
15:51МГУ займется испытанием новых антибиотиков
15:46Двое экс-полицейских признали вину по делу Голунова
15:44В МИД ответили на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США
15:44МИД ответил на обвинения в поддержке наступления Хафтара в 2019 году
15:43СМИ: США провалили испытания гиперзвукового оружия из-за "глупых ошибок"
15:39Аксенов призвал Киев брать пример в языковой политике с Крыма
Лента новостейМолния