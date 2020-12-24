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В Кремле опровергли данные о причастности России к хакерским атакам в США
В Кремле опровергли данные о причастности России к хакерским атакам в США
Россия не имеет никакого отношения к каким-то хакерским атакам в США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:46
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сша
в мире
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к каким-то хакерским атакам в США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента также напомнил, что в Кремле неоднократно заявляли, что "никакого отношения к хакерским атакам" Россия не имеет.
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дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле опровергли данные о причастности России к хакерским атакам в США

12:46 24.12.2020 (обновлено: 12:54 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия не имеет никакого отношения к каким-то хакерским атакам в США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не хотел бы давать комментарий по этому поводу, потому что вы сами понимаете, что цена таких сообщений чрезвычайно низкая в плане, я имею в виду, в плане достоверности. Не знаю, можно ли верить таким сообщениям. Не хотели бы в это вмешиваться", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что победивший на президентских выборах в США Джо Байден требует от нынешнего американского президента Дональда Трампа обвинить Россию в последних хакерских атаках на США.
Пресс-секретарь президента также напомнил, что в Кремле неоднократно заявляли, что "никакого отношения к хакерским атакам" Россия не имеет.
 
Дмитрий ПесковСШАВ мире
 
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