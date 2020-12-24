В Кремле опровергли данные о причастности России к хакерским атакам в США

"Не хотел бы давать комментарий по этому поводу, потому что вы сами понимаете, что цена таких сообщений чрезвычайно низкая в плане, я имею в виду, в плане достоверности. Не знаю, можно ли верить таким сообщениям. Не хотели бы в это вмешиваться", - ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что победивший на президентских выборах в США Джо Байден требует от нынешнего американского президента Дональда Трампа обвинить Россию в последних хакерских атаках на США.