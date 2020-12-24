https://ria.ru/20201224/arzamasova-1590769352.html

Арзамасова обратилась к подписчикам после свадьбы с Авербухом

Арзамасова обратилась к подписчикам после свадьбы с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram пост после свадьбы с хореографом и продюсером Ильей Авербухом. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:38

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шоубиз

елизавета арзамасова

россия

илья авербух

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram пост после свадьбы с хореографом и продюсером Ильей Авербухом."У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива", — написала она.Арзамасова подчеркнула, что поддержка поклонников помогла ей справиться с грубыми высказываниями в адрес ее новой семьи.О романе Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно летом этого года. Пара поженилась в середине декабря.

https://rsport.ria.ru/20201220/yagudin-1590139771.html

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елизавета арзамасова, россия, илья авербух, знаменитости, звезды, спорт