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Арзамасова обратилась к подписчикам после свадьбы с Авербухом
Арзамасова обратилась к подписчикам после свадьбы с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram пост после свадьбы с хореографом и продюсером Ильей Авербухом. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:38
2020-12-24T15:38
2020-12-24T15:40
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram пост после свадьбы с хореографом и продюсером Ильей Авербухом."У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива", — написала она.Арзамасова подчеркнула, что поддержка поклонников помогла ей справиться с грубыми высказываниями в адрес ее новой семьи.О романе Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно летом этого года. Пара поженилась в середине декабря.
https://rsport.ria.ru/20201220/yagudin-1590139771.html
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елизавета арзамасова, россия, илья авербух, знаменитости, звезды, спорт