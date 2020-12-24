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https://ria.ru/20201224/arzamasova-1590769352.html
Арзамасова обратилась к подписчикам после свадьбы с Авербухом
Арзамасова обратилась к подписчикам после свадьбы с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram пост после свадьбы с хореографом и продюсером Ильей Авербухом. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:38
2020-12-24T15:40
шоубиз
елизавета арзамасова
россия
илья авербух
знаменитости
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спорт
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram пост после свадьбы с хореографом и продюсером Ильей Авербухом."У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива", — написала она.Арзамасова подчеркнула, что поддержка поклонников помогла ей справиться с грубыми высказываниями в адрес ее новой семьи.О романе Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно летом этого года. Пара поженилась в середине декабря.
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елизавета арзамасова, россия, илья авербух, знаменитости, звезды, спорт

Арзамасова обратилась к подписчикам после свадьбы с Авербухом

15:38 24.12.2020 (обновлено: 15:40 24.12.2020)
 
© Фото : Instagram @averbukhofficialЦеремония бракосочетания Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой
Церемония бракосочетания Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Instagram @averbukhofficial
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram пост после свадьбы с хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
"У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива", — написала она.
Арзамасова подчеркнула, что поддержка поклонников помогла ей справиться с грубыми высказываниями в адрес ее новой семьи.
О романе Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стало известно летом этого года. Пара поженилась в середине декабря.
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 21:48
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ШоубизЕлизавета АрзамасоваРоссияИлья АвербухЗнаменитостизвездыСпорт
 
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