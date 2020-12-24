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Суд арестовал следователя московского главка МВД за взятку
Суд арестовал следователя московского главка МВД за взятку
Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО до 28 января старшего следователя отдела ГСУ ГУ МВД по Москве Александра Артемьева, обвиняемого в получении взятки,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T21:46
2020-12-24T22:02
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО до 28 января старшего следователя отдела ГСУ ГУ МВД по Москве Александра Артемьева, обвиняемого в получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.Помимо Артемьева по делу проходит Дмитрий Ярцев, согласно материалам дела, неработающий. Ему вменяется статья ч.4 ст.291.1 ("Пособничество во взяточничестве").Артемьев работает старшим следователем первого отделения 12-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельностью ГСУ ГУ МВД России по Москве.Фабула уголовного дела пока не сообщается.
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россия, москва, происшествия

Суд арестовал следователя московского главка МВД за взятку

21:46 24.12.2020 (обновлено: 22:02 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО до 28 января старшего следователя отдела ГСУ ГУ МВД по Москве Александра Артемьева, обвиняемого в получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 января 2021 года в отношении Артемьева А. С., обвиняемого по ч.6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказала собеседница агентства.

Помимо Артемьева по делу проходит Дмитрий Ярцев, согласно материалам дела, неработающий. Ему вменяется статья ч.4 ст.291.1 ("Пособничество во взяточничестве").
Артемьев работает старшим следователем первого отделения 12-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельностью ГСУ ГУ МВД России по Москве.
Александр Постригань - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 15:55
Экс-глава Клинского района получил 15 лет за взятку
Фабула уголовного дела пока не сообщается.
 
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