https://ria.ru/20201224/arest-1590832078.html

Суд арестовал следователя московского главка МВД за взятку

Суд арестовал следователя московского главка МВД за взятку

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО до 28 января старшего следователя отдела ГСУ ГУ МВД по Москве Александра Артемьева, обвиняемого в получении взятки,... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T21:46

2020-12-24T21:46

2020-12-24T22:02

россия

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО до 28 января старшего следователя отдела ГСУ ГУ МВД по Москве Александра Артемьева, обвиняемого в получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.Помимо Артемьева по делу проходит Дмитрий Ярцев, согласно материалам дела, неработающий. Ему вменяется статья ч.4 ст.291.1 ("Пособничество во взяточничестве").Артемьев работает старшим следователем первого отделения 12-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельностью ГСУ ГУ МВД России по Москве.Фабула уголовного дела пока не сообщается.

https://ria.ru/20201224/postrigan-1590773349.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия