https://ria.ru/20201224/arest-1590765688.html

Врачу, выдавшему справку "борскому стрелку", назначили домашний арест

Врачу, выдавшему справку "борскому стрелку", назначили домашний арест

Врач, выдавший медицинские справки подозреваемому в убийстве четырех человек в поселке в Нижегородской области, переведен из СИЗО под домашний арест, сообщил... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:21

2020-12-24T15:21

2020-12-24T15:21

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нижегородская область

борский район

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Врач, выдавший медицинские справки подозреваемому в убийстве четырех человек в поселке в Нижегородской области, переведен из СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Валерий Лазарев.Ранее сообщалось, что 19 октября суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки молодому человеку, позже расстрелявшему прохожих в Борском районе. Врач подозревается в халатности при выдаче разрешений на ношение огнестрельного оружия 18-летнему подозреваемому в убийстве. Следствие считает, что врач частной медицинской клиники ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности, выдав заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. При наличии соответствующих документов подразделением Росгвардии было принято решение о выдаче молодому человеку лицензии на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, а в дальнейшем на хранение и ношение оружия.Ранее сообщалось, что днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Через месяц бабушка подозреваемого в убийстве, госпитализированная с множественными огнестрельными ранениями, скончалась в больнице. Она стала четвертой жертвой стрельбы. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром 13 октября тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.

https://ria.ru/20201014/uchet-1579863655.html

россия

нижегородская область

борский район

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нижегородская область, борский район, происшествия