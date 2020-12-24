https://ria.ru/20201224/antibiotiki-1590772292.html
МГУ займется испытанием новых антибиотиков
МГУ займется испытанием новых антибиотиков
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что устойчивость бактерий к антибиотикам снижает потенциал их... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:51
2020-12-24T15:51
2020-12-24T15:51
открытия - риа наука
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
москва
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что устойчивость бактерий к антибиотикам снижает потенциал их имеющегося арсенала, в МГУ займутся испытанием новых.По его словам, эпидемиологическая ситуация в мире сегодня особо критическая."Помимо коронавирусной пандемии есть и другая острейшая проблема – рост устойчивости к антибиотикам среди болезнетворных бактерий, особенно госпитальных штаммов. Это снижает потенциал имеющегося арсенала антибиотиков", - сказал Садовничий на заседании попечительского совета МГУ в режиме видеоконференции.По его словам, необходимые новые подходы к лечению наследственных заболеваний. "Частота таких болезней населения земли составляет 1,5% и чаще всего это очень тяжелые болезни", - уточнил Садовничий.Он рассказал, что в МГУ будут заниматься испытанием новых антибиотиков, разработкой и испытаниями новой вакцины от коронавирусной инфекции, ранней диагностикой и изучением наследственных болезней.
https://ria.ru/20200923/tyumgu-1577597692.html
https://ria.ru/20200910/bakterii-1577056234.html
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открытия - риа наука, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, москва
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости.
Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
заявил, что устойчивость бактерий к антибиотикам снижает потенциал их имеющегося арсенала, в МГУ займутся испытанием новых.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в мире сегодня особо критическая.
"Помимо коронавирусной пандемии есть и другая острейшая проблема – рост устойчивости к антибиотикам среди болезнетворных бактерий, особенно госпитальных штаммов. Это снижает потенциал имеющегося арсенала антибиотиков", - сказал Садовничий на заседании попечительского совета МГУ в режиме видеоконференции.
По его словам, необходимые новые подходы к лечению наследственных заболеваний. "Частота таких болезней населения земли составляет 1,5% и чаще всего это очень тяжелые болезни", - уточнил Садовничий.
Он рассказал, что в МГУ будут заниматься испытанием новых антибиотиков, разработкой и испытаниями новой вакцины от коронавирусной инфекции, ранней диагностикой и изучением наследственных болезней.