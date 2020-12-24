https://ria.ru/20201224/antibiotiki-1590772292.html

МГУ займется испытанием новых антибиотиков

МГУ займется испытанием новых антибиотиков

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что устойчивость бактерий к антибиотикам снижает потенциал их... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T15:51

2020-12-24T15:51

2020-12-24T15:51

открытия - риа наука

виктор садовничий

мгу имени м. в. ломоносова

москва

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что устойчивость бактерий к антибиотикам снижает потенциал их имеющегося арсенала, в МГУ займутся испытанием новых.По его словам, эпидемиологическая ситуация в мире сегодня особо критическая."Помимо коронавирусной пандемии есть и другая острейшая проблема – рост устойчивости к антибиотикам среди болезнетворных бактерий, особенно госпитальных штаммов. Это снижает потенциал имеющегося арсенала антибиотиков", - сказал Садовничий на заседании попечительского совета МГУ в режиме видеоконференции.По его словам, необходимые новые подходы к лечению наследственных заболеваний. "Частота таких болезней населения земли составляет 1,5% и чаще всего это очень тяжелые болезни", - уточнил Садовничий.Он рассказал, что в МГУ будут заниматься испытанием новых антибиотиков, разработкой и испытаниями новой вакцины от коронавирусной инфекции, ранней диагностикой и изучением наследственных болезней.

https://ria.ru/20200923/tyumgu-1577597692.html

https://ria.ru/20200910/bakterii-1577056234.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, москва