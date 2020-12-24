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https://ria.ru/20201224/angara-1590799138.html
Двигатели ракет "Ангара" с космонавтами будут работать на пониженной тяге
Двигатели ракет "Ангара" с космонавтами будут работать на пониженной тяге
Двигатели ракеты-носителя "Ангара-А5М" при запуске пилотируемых кораблей "Орел" с экипажем будут работать на пониженной тяге для обеспечения безопасности,... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:47
2020-12-24T17:47
хочу стать космонавтом
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ангара (ракета)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Двигатели ракеты-носителя "Ангара-А5М" при запуске пилотируемых кораблей "Орел" с экипажем будут работать на пониженной тяге для обеспечения безопасности, сообщил генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Сергей Кузнецов.В октябре 2019 года Кузнецов рассказал РИА Новости, что первый пуск "Ангары-А5М" с космодрома Восточный намечается в конце 2024 года. "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М с увеличенной тягой вместо РД-191."Пилотируемой мы планируем сделать уже модернизированную "Ангару" ("Ангара-А5М" - ред.)... Сама модернизация как раз была вызвана тем, что мы хотели посадить человека на эту машину, и требуются определенные запасы по работоспособности основных систем - прежде всего, двигателей", - сказал Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24"."Поэтому двигатели мы там сделали форсированные (РД-191М - ред.)... Но когда будет человек на этой машине выводиться на орбиту, двигатели будут работать на режиме, соответствующем режиму работы того двигателя (РД-191 - ред.), который на обычной "Ангаре" ("Ангара-А5" - ред.) установлен. Это позволит иметь дополнительный запас и обеспечить гарантированное решение этой задачи", - пояснил он.Генконструктор добавил, что плюсом "Ангары-А5М" станет то, что в непилотируемых миссиях форсированные двигатели позволят выводить большую полезную нагрузку, чем у "Ангары-А5".Ранее сообщалось, что летные испытания ракеты "Ангара" на Восточном включают три пуска: первый в 2023 году с использованием простой "Ангары-А5", второй и третий - в 2024 и 2025 годах с помощью модернизированной "Ангары-А5М". На первых двух ракетах планируется запустить беспилотные корабли "Орел" на околоземную орбиту и к Международной космической станции, на третьей - "Орел" с экипажем МКС."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20201224/angara-1590795744.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
«Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета)

Двигатели ракет "Ангара" с космонавтами будут работать на пониженной тяге

17:47 24.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-5" с разгонным блоком "Бриз-М" с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео
Запуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-5 с разгонным блоком Бриз-М с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Двигатели ракеты-носителя "Ангара-А5М" при запуске пилотируемых кораблей "Орел" с экипажем будут работать на пониженной тяге для обеспечения безопасности, сообщил генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Сергей Кузнецов.
В октябре 2019 года Кузнецов рассказал РИА Новости, что первый пуск "Ангары-А5М" с космодрома Восточный намечается в конце 2024 года. "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М с увеличенной тягой вместо РД-191.
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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"Пилотируемой мы планируем сделать уже модернизированную "Ангару" ("Ангара-А5М" - ред.)... Сама модернизация как раз была вызвана тем, что мы хотели посадить человека на эту машину, и требуются определенные запасы по работоспособности основных систем - прежде всего, двигателей", - сказал Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24".
"Поэтому двигатели мы там сделали форсированные (РД-191М - ред.)... Но когда будет человек на этой машине выводиться на орбиту, двигатели будут работать на режиме, соответствующем режиму работы того двигателя (РД-191 - ред.), который на обычной "Ангаре" ("Ангара-А5" - ред.) установлен. Это позволит иметь дополнительный запас и обеспечить гарантированное решение этой задачи", - пояснил он.
Генконструктор добавил, что плюсом "Ангары-А5М" станет то, что в непилотируемых миссиях форсированные двигатели позволят выводить большую полезную нагрузку, чем у "Ангары-А5".
Запуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-5 с разгонным блоком Бриз-М с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Ранее сообщалось, что летные испытания ракеты "Ангара" на Восточном включают три пуска: первый в 2023 году с использованием простой "Ангары-А5", второй и третий - в 2024 и 2025 годах с помощью модернизированной "Ангары-А5М". На первых двух ракетах планируется запустить беспилотные корабли "Орел" на околоземную орбиту и к Международной космической станции, на третьей - "Орел" с экипажем МКС.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
 
Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)
 
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