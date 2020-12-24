https://ria.ru/20201224/angara-1590795744.html

Генконструктор оценил идею сделать "Ангару" многоразовой

Генконструктор оценил идею сделать "Ангару" многоразовой

Технических сложностей оснастить ракету-носитель "Ангара" возвращаемой первой ступенью нет, но экономическая целесообразность такого подхода неясна, заявил... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:30

2020-12-24T17:30

2020-12-24T17:30

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

гкнпц имени м. в. хруничева

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Технических сложностей оснастить ракету-носитель "Ангара" возвращаемой первой ступенью нет, но экономическая целесообразность такого подхода неясна, заявил генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Сергей Кузнецов."У нас довольно серьезные материалы на этот повод были разработаны, но здесь очень нужно строго оценить экономику этого процесса. С точки зрения техники и технологии сделать возвращаемой ту же самую "Ангару серьезных проблем не составляет. Это возможно на нынешнем этапе развития техники", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".С другой стороны, "надо внимательно посмотреть экономику", добавил он.Идея многоразовостиВ 2018 году один из идеологов ракет семейства "Ангара", генеральный конструктор средств выведения Александр Медведев предложил сделать многоразовой ракету-носитель повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".Согласно концепции Медведева, после старта связка первой и второй ступени (четыре боковых блока первой ступени и центральный блок второй ступени) без разделения друг от друга, как должно быть при пуске "одноразовой" "Ангары", продолжают лететь до момента отделения от них третьей ступени с космическим аппаратом.Затем третья ступень продолжает полет по своей программе, а связка из первой и второй ступеней выдает тормозной импульс, разворачивается в воздухе и летит двигателями вниз. Перед посадкой центральный блок включает двигатель на торможение, и ракета "садится" на выдвижные опоры, как у ракеты Falcon 9 от SpaceX.Приземлять ракету предлагается на плавучую платформу в Охотском море в 1360 километрах от космодрома. В случае если многоразовая "Ангара" будет приземляться на Восточном, то есть на месте запуска, ее грузоподъемность снизится сразу на 40-50% от потенциально возможных 37 тонн, отмечал Медведев.Сообщалось, что создание многоразовой версии "Ангары" потребует ее конструкторской переделки, дооснащения носителя посадочными опорами, системой управления при посадке, дополнительными системами теплозащиты. Это все увеличит массу ракеты на 12%. Плюс, само возвращение ракеты потребует около 7% от общих объемов топлива в носителе. После доработки многоразовая "Ангара-А5В" сможет выводить с космодрома Восточный 26-27 тонн, а не 37 тонн, как в одноразовом варианте.Благодаря многоразовости стоимость выведения груза с помощью "Ангары" на низкую орбиту (200 километров) может быть снижена на 33-37% по сравнению с одноразовым пуском, а на геостационарную орбиту (36 тысяч километров) - на 22-27%.

https://ria.ru/20201223/kosmonavtika-1590535864.html

https://ria.ru/20201224/angara-1590792293.html

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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» «Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-12-24T17:30 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, гкнпц имени м. в. хруничева