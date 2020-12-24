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Генконструктор сравнил стоимость пусков "Ангары", "Протона" и Falcon 9
Генконструктор сравнил стоимость пусков "Ангары", "Протона" и Falcon 9
Стоимость пусковых услуг ракеты "Ангара" ближе к 100 миллионам долларов, а у ракет "Протон" и Falcon 9 - к 50 миллионам, заявил генеральный конструктор КБ... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:15
2020-12-24T17:29
хочу стать космонавтом
spacex falcon 9
космос - риа наука
ангара (ракета)
протон
роскосмос
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Стоимость пусковых услуг ракеты "Ангара" ближе к 100 миллионам долларов, а у ракет "Протон" и Falcon 9 - к 50 миллионам, заявил генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Сергей Кузнецов.Кузнецов отметил, что с переходом на серийное производство цена упадет.Ранее из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год стало известно, что стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у "Протона-М", который ей предстоит заменить. Сообщалось, что к 2024 году себестоимость "Ангары" планируется снизить до четырех миллиардов рублей.На коммерческом рынке ориентировочная стоимость пуска одной ракеты "Протон-М" составляет примерно 65 миллионов долларов. Стоимость запуска на "Ангаре" официально не звучала. В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 миллионов долларов."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20201223/kosmonavtika-1590535864.html
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60
Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
«Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru.
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spacex falcon 9, космос - риа наука, ангара (ракета), протон, роскосмос

Генконструктор сравнил стоимость пусков "Ангары", "Протона" и Falcon 9

17:15 24.12.2020 (обновлено: 17:29 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-5" с разгонным блоком "Бриз-М" с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео
Запуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-5 с разгонным блоком Бриз-М с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Стоимость пусковых услуг ракеты "Ангара" ближе к 100 миллионам долларов, а у ракет "Протон" и Falcon 9 - к 50 миллионам, заявил генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Сергей Кузнецов.
"Тяжелые машины сейчас примерно попадают в диапазон от 50 до 100 миллионов долларов за пуск. Такой интервал за всю пусковую услугу. "Протон" и его основной конкурент Falcon 9 небезызвестный, от компании SpaceX, сейчас стараются где-то держаться к нижней границе этого интервала. "Ангара", учитывая, что это всего вторая машина... пока находится ближе к верху этого интервала. Пока", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Кузнецов отметил, что с переходом на серийное производство цена упадет.
Ранее из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год стало известно, что стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у "Протона-М", который ей предстоит заменить. Сообщалось, что к 2024 году себестоимость "Ангары" планируется снизить до четырех миллиардов рублей.
На коммерческом рынке ориентировочная стоимость пуска одной ракеты "Протон-М" составляет примерно 65 миллионов долларов. Стоимость запуска на "Ангаре" официально не звучала. В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 миллионов долларов.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 12:23
Итоги года в российской космонавтике: карта, деньги, два стола
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
 
Хочу стать космонавтомSpaceX Falcon 9Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)ПротонРоскосмос
 
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