https://ria.ru/20201224/angara-1590792293.html

Генконструктор сравнил стоимость пусков "Ангары", "Протона" и Falcon 9

Генконструктор сравнил стоимость пусков "Ангары", "Протона" и Falcon 9

Стоимость пусковых услуг ракеты "Ангара" ближе к 100 миллионам долларов, а у ракет "Протон" и Falcon 9 - к 50 миллионам, заявил генеральный конструктор КБ... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:15

2020-12-24T17:15

2020-12-24T17:29

хочу стать космонавтом

spacex falcon 9

космос - риа наука

ангара (ракета)

протон

роскосмос

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Стоимость пусковых услуг ракеты "Ангара" ближе к 100 миллионам долларов, а у ракет "Протон" и Falcon 9 - к 50 миллионам, заявил генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Сергей Кузнецов.Кузнецов отметил, что с переходом на серийное производство цена упадет.Ранее из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год стало известно, что стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у "Протона-М", который ей предстоит заменить. Сообщалось, что к 2024 году себестоимость "Ангары" планируется снизить до четырех миллиардов рублей.На коммерческом рынке ориентировочная стоимость пуска одной ракеты "Протон-М" составляет примерно 65 миллионов долларов. Стоимость запуска на "Ангаре" официально не звучала. В 2017 году в докладе отдела коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации США указывалась ориентировочная цена пуска "Ангары-А5" в 100 миллионов долларов."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20201223/kosmonavtika-1590535864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» «Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-12-24T17:15 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

spacex falcon 9, космос - риа наука, ангара (ракета), протон, роскосмос