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https://ria.ru/20201224/alkogol-1590826864.html
Перенесших COVID-19 россиян предупредили о смертельной опасности алкоголя
Перенесших COVID-19 россиян предупредили о смертельной опасности алкоголя
Переболевшие COVID-19 россияне могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за употребления алкоголя, предупредил нарколог Игорь Лазарев в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:35
2020-12-24T21:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
игорь лазарев
коронавирусы
новый год
здоровье - общество
алкоголь
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 россияне могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за употребления алкоголя, предупредил нарколог Игорь Лазарев в разговоре с порталом NEWS.ru.Главная опасность, по его словам, связана с интоксикационным синдромом, который, как и коронавирусная инфекция, способствует тромбообразованию."Возрастает вероятность отрыва тромба. Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью", — сказал он.Чтобы избежать этого синдрома, который обычно называют похмельем, медик посоветовал в первую очередь контролировать количество употребляемого алкоголя и не отпивать из бокала чаще чем раз в полчаса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/shampanskoe-1589829866.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, игорь лазарев, коронавирусы, новый год, здоровье - общество, алкоголь, праздник, общество

Перенесших COVID-19 россиян предупредили о смертельной опасности алкоголя

20:35 24.12.2020 (обновлено: 21:28 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель разливает водку в пивном баре на Никольской улице в Москве
Посетитель разливает водку в пивном баре на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 россияне могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за употребления алкоголя, предупредил нарколог Игорь Лазарев в разговоре с порталом NEWS.ru.
Главная опасность, по его словам, связана с интоксикационным синдромом, который, как и коронавирусная инфекция, способствует тромбообразованию.
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"Возрастает вероятность отрыва тромба. Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью", — сказал он.
Чтобы избежать этого синдрома, который обычно называют похмельем, медик посоветовал в первую очередь контролировать количество употребляемого алкоголя и не отпивать из бокала чаще чем раз в полчаса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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