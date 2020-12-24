https://ria.ru/20201224/alkogol-1590826864.html
Перенесших COVID-19 россиян предупредили о смертельной опасности алкоголя
Перенесших COVID-19 россиян предупредили о смертельной опасности алкоголя
Переболевшие COVID-19 россияне могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за употребления алкоголя, предупредил нарколог Игорь Лазарев в... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:35
2020-12-24T20:35
2020-12-24T21:28
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 россияне могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за употребления алкоголя, предупредил нарколог Игорь Лазарев в разговоре с порталом NEWS.ru.Главная опасность, по его словам, связана с интоксикационным синдромом, который, как и коронавирусная инфекция, способствует тромбообразованию."Возрастает вероятность отрыва тромба. Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжелой инвалидностью или смертью", — сказал он.Чтобы избежать этого синдрома, который обычно называют похмельем, медик посоветовал в первую очередь контролировать количество употребляемого алкоголя и не отпивать из бокала чаще чем раз в полчаса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201218/shampanskoe-1589829866.html
https://ria.ru/20201215/pokhmele-1589286548.html
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