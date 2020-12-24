https://ria.ru/20201224/alkogol-1590813965.html

Мурашко рассказал о влиянии алкоголя на смертность у мужчин

Мурашко рассказал о влиянии алкоголя на смертность у мужчин

"Вклад" алкоголя в смертность у мужчин составляет до 75%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T18:53

2020-12-24T18:53

2020-12-24T18:53

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Вклад" алкоголя в смертность у мужчин составляет до 75%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Вклад" употребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%", - сказал Мурашко на брифинге.

https://ria.ru/20201218/shampanskoe-1589829866.html

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2020

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михаил мурашко, здоровье - общество, общество