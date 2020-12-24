https://ria.ru/20201224/alkogol-1590813965.html
Мурашко рассказал о влиянии алкоголя на смертность у мужчин
Мурашко рассказал о влиянии алкоголя на смертность у мужчин
"Вклад" алкоголя в смертность у мужчин составляет до 75%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T18:53
2020-12-24T18:53
2020-12-24T18:53
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588658191_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_34e4715824ad911eacd52154cc170130.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Вклад" алкоголя в смертность у мужчин составляет до 75%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Вклад" употребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%", - сказал Мурашко на брифинге.
https://ria.ru/20201218/shampanskoe-1589829866.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588658191_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ca7f4bcdf0052af719f8fdc38108a5e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, здоровье - общество, общество