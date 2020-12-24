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Памятник нововоронежской Аленке вернут изготовителю
Памятник нововоронежской Аленке вернут изготовителю
Памятник нововоронежской Аленке, демонтированный спустя три дня после установки, вернут изготовителю, который выставит ее на аукцион, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:06
2020-12-24T17:06
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общество
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ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Памятник нововоронежской Аленке, демонтированный спустя три дня после установки, вернут изготовителю, который выставит ее на аукцион, сообщила РИА Новости замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.Судьба Аленки решалась в среду на заседании рабочей группы, куда входят представители администрации Нововоронежа, общественники, представители совета ветеранов. В итоге городскому совету ветеранов Нововоронежа, в чьей собственности находится арт-объект, рекомендовали выставить его на аукцион. Возвращение Аленки на прежнее место рабочая группа не поддержала.По ее словам, Аленку вернут изготовителю после того, как тот вернет за нее деньги. Стоимость Аленки - один миллион рублей.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".В понедельник на совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около миллиона рублей. В тот же день Аленку отправили на хранение. В социальных сетях нашлись недовольные демонтажом арт-объекта. На странице администрации Нововоронежа "ВКонтакте" появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.
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нововоронеж, общество

Памятник нововоронежской Аленке вернут изготовителю

17:06 24.12.2020
 
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтактеПамятник Аленке в Нововоронеже
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Памятник нововоронежской Аленке, демонтированный спустя три дня после установки, вернут изготовителю, который выставит ее на аукцион, сообщила РИА Новости замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.
Судьба Аленки решалась в среду на заседании рабочей группы, куда входят представители администрации Нововоронежа, общественники, представители совета ветеранов. В итоге городскому совету ветеранов Нововоронежа, в чьей собственности находится арт-объект, рекомендовали выставить его на аукцион. Возвращение Аленки на прежнее место рабочая группа не поддержала.
"Сегодня состоялась встреча подрядчика и председателя совета ветеранов, на которой заключено дополнительное соглашение о расторжении договора на изготовление и установку Аленки. Получается, что городской совет ветеранов возвращает Аленку подрядчику, а подрядчик возвращает средства на расчетный счет совета ветеранов. Дальше уже подрядчик выходит на проведение открытого аукциона, принимает решение и организует все эти моменты", - сказала Тулинова.
По ее словам, Аленку вернут изготовителю после того, как тот вернет за нее деньги. Стоимость Аленки - один миллион рублей.
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Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника вызвал широкий резонанс. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".
В понедельник на совещании в администрации города решили демонтировать этот арт-объект, стоимость которого составила около миллиона рублей. В тот же день Аленку отправили на хранение. В социальных сетях нашлись недовольные демонтажом арт-объекта. На странице администрации Нововоронежа "ВКонтакте" появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект.
 
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