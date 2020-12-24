https://ria.ru/20201224/aeroport-1590708712.html
Три московских аэропорта проверяют после сообщения о минировании
Три московских аэропорта проверяют после сообщения о минировании
Неизвестный сообщил о "минировании" всех воздушных судов, находящихся на стоянке в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", специалисты приступили... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:08
2020-12-24T12:08
2020-12-24T12:08
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" всех воздушных судов, находящихся на стоянке в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", специалисты приступили к проверкам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило анонимное сообщение о "минировании" трех аэропортов и самолетов, находящихся на стоянке в Московской области - Шереметьево, Домодедово и Жуковский", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты соответствующих служб уже приступили к проверкам в аэропортах.
https://ria.ru/20201109/samolet-1583828475.html
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домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), происшествия