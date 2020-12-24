https://ria.ru/20201224/aeroport-1590708712.html

Три московских аэропорта проверяют после сообщения о минировании

Три московских аэропорта проверяют после сообщения о минировании

Неизвестный сообщил о "минировании" всех воздушных судов, находящихся на стоянке в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", специалисты приступили... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:08

2020-12-24T12:08

2020-12-24T12:08

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" всех воздушных судов, находящихся на стоянке в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", специалисты приступили к проверкам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило анонимное сообщение о "минировании" трех аэропортов и самолетов, находящихся на стоянке в Московской области - Шереметьево, Домодедово и Жуковский", - сказал собеседник агентства.По его словам, специалисты соответствующих служб уже приступили к проверкам в аэропортах.

https://ria.ru/20201109/samolet-1583828475.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), происшествия