https://ria.ru/20201224/5g-1590789805.html

ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G

ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство "Ростелекома", МТС, "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и "Мегафона" о создании... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:05

2020-12-24T17:05

2020-12-24T17:25

билайн

мегафон

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154872/78/1548727894_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_e27b3951a00142d6c7b1d747c97dc2a3.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство "Ростелекома", МТС, "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и "Мегафона" о создании совместного предприятия в сфере 5G, говорится в сообщении ведомства.В частности, согласно предписанию, участники сделки должны разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO (виртуальных - ред.) операторов связи.В декабре 2019 года "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и "Мегафон" объявили о подписании соглашения о намерениях для организации совместной работы по развитию сетей 5G. Стороны прорабатывают варианты объединения усилий, включая возможность создания СП с равными долями, работа которого будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Позднее замглавы Минцифры Олег Иванов сообщил журналистам, что ведомство считает целесообразным обеспечить госконтроль в планируемом СП, одной из форм которого может стать "золотая акция". В начале сентября операторы направили на рассмотрение регуляторам свои позиции о создании СП.Приоритетным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах - 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону. В конце июля МТС сообщила о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.

https://ria.ru/20201221/5g-1590272452.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билайн, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии