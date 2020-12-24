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ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G
ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство "Ростелекома", МТС, "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и "Мегафона" о создании... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:05
2020-12-24T17:25
билайн
мегафон
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
технологии
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство "Ростелекома", МТС, "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и "Мегафона" о создании совместного предприятия в сфере 5G, говорится в сообщении ведомства.В частности, согласно предписанию, участники сделки должны разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO (виртуальных - ред.) операторов связи.В декабре 2019 года "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и "Мегафон" объявили о подписании соглашения о намерениях для организации совместной работы по развитию сетей 5G. Стороны прорабатывают варианты объединения усилий, включая возможность создания СП с равными долями, работа которого будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Позднее замглавы Минцифры Олег Иванов сообщил журналистам, что ведомство считает целесообразным обеспечить госконтроль в планируемом СП, одной из форм которого может стать "золотая акция". В начале сентября операторы направили на рассмотрение регуляторам свои позиции о создании СП.Приоритетным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах - 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону. В конце июля МТС сообщила о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.
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билайн, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), технологии

ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G

17:05 24.12.2020 (обновлено: 17:25 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкМонтаж вышек сотовой связи в Томской области
Монтаж вышек сотовой связи в Томской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство "Ростелекома", МТС, "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") и "Мегафона" о создании совместного предприятия в сфере 5G, говорится в сообщении ведомства.
"21 декабря Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной связи соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации по построению сетей стандарта 5G. ФАС России согласовала сделку при условии выполнения предписания, направленного на обеспечение конкуренции на рынке оказания услуг связи", - сообщило ведомство.
В частности, согласно предписанию, участники сделки должны разработать и согласовать с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO (виртуальных - ред.) операторов связи.
В декабре 2019 года "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и "Мегафон" объявили о подписании соглашения о намерениях для организации совместной работы по развитию сетей 5G. Стороны прорабатывают варианты объединения усилий, включая возможность создания СП с равными долями, работа которого будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G. Позднее замглавы Минцифры Олег Иванов сообщил журналистам, что ведомство считает целесообразным обеспечить госконтроль в планируемом СП, одной из форм которого может стать "золотая акция". В начале сентября операторы направили на рассмотрение регуляторам свои позиции о создании СП.
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Приоритетным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах - 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону. В конце июля МТС сообщила о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.
 
БилайнМегафонФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Технологии
 
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