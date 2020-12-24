https://ria.ru/20201224/31-dekabrya-1590825585.html
Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным
Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение с рекомендацией столичным работодателям сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:22
2020-12-24T20:22
2020-12-24T22:17
сергей собянин
андрей воробьев
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение с рекомендацией столичным работодателям сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты. Документ опубликовали на сайте правительства города. В эфире телеканала "Россия 24" Собянин уточнил, что власти не могут заставить компании принять такое решение, но "свои бюджетные учреждения и организации", не задействованные в праздновании Нового года, мэрия обяжет установить выходной 31 декабря. Аналогичное решение принял и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Накануне Владимир Путин призвал все регионы России сделать последний день года выходным. Он пояснил, что принимать соответствующее решение на федеральном уровне уже поздно.До обращения президента более 40 субъектов Федерации уже сделали 31 декабря нерабочим днем, после этого их количество выросло.
https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590595574.html
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сергей собянин, андрей воробьев, владимир путин, москва, московская область (подмосковье)