https://ria.ru/20201223/zinkevich-1590463122.html

Украинские раскольники осознали свою ошибку

Украинские раскольники осознали свою ошибку

Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) начала третий год своего существования со скандала. Ее сторонники теперь уже без стеснения заявляют, что... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T08:00

2020-12-23T08:00

2020-12-23T08:08

религия и мировоззрение

епифаний думенко

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Олег Налисник. Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) начала третий год своего существования со скандала. Ее сторонники теперь уже без стеснения заявляют, что никакой независимости у них нет: ключевые решения принимает Константинопольский патриарх. А вот в ПЦУ активизировался новый лидер, давно мечтающий заполучить власть. О том, чем обернутся интриги украинских самосвятов, — в материале РИА Новости.Грустный праздник"Православная церковь Украины" отметила в декабре второй день рождения. Об успехах на "архиерейском соборе", который прошел на днях в Киеве, отчитался ее глава Епифаний Думенко: в структуре все так же семь тысяч приходов и 4,5 тысячи священнослужителей. Ни одного нового епископа, как и ни одной новой епархии. А формирование зарубежного викариатства — конгломерата приходов в Западной Европе и США — забуксовало. Причины, по словам Думенко, самые разные. В том числе и "деятельность Русской православной церкви и ее представительства на Украине". Речь идет о канонической Украинской православной церкви, которая объединяет более 12 тысяч приходов и столько же священников. Причем за последний год крупнейшая в стране религиозная организация стала еще больше.Мантра о "пагубном влиянии Москвы" из уст Думенко звучит постоянно. Однако впервые он публично заговорил о другом факторе: палки в колеса вставляют свои же.Лидер раскольников не назвал тех, кто "пытается настроить епископат против предстоятеля" под лозунгами неполноценности автокефалии. Но присутствовавшим на "соборе" и так было все понятно.За пару дней до этого в интервью изданию "Главком" другой видный раскольник озвучил то, что давно витало в воздухе. По словам митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича, недовольство епископов ПЦУ Думенко и его кураторами с Фанара — района в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха, растет."Все больше епископов согласны с тем, что говорит почетный патриарх Филарет", — заявил он.Вот о чем речь: весной прошлого года отец украинского раскола, некогда провозгласивший себя "патриархом всея Руси-Украины" Филарет Денисенко разругался со своим протеже Епифанием Думенко. Молодой предстоятель отказался отдать власть старому раскольнику, хотя именно благодаря ему был избран 15 декабря 2018 года лидером ПЦУ. "Почетный патриарх" рассчитывал сам рулить новой структурой — не зря же он в 1992 году ушел из РПЦ.В итоге в мае прошлого года Филарет объявил о воссоздании ликвидированного им же "Киевского патриархата". А ведь как раз его 4,5 тысячи приходов послужили фундаментом для "новой церкви". После этого матерый раскольник принялся давить на больную точку ПЦУ: грамоту об автокефалии. Нынешняя, по его словам, не дает полноценной свободы, ведь ключевые решения все равно принимает Фанар."Мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой томос, который имеют другие церкви. Мы будем твердо стоять на позиции патриархата. Если Вселенский патриарх даст новый томос, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью", — говорил Филарет.В ПЦУ отвечали: это лишь "демонстрация амбиций" и пустые слова. Однако теперь, после выступления Михаила Зинкевича, в раскольнической организации заговорили иначе.Неусидчивый раскольникГромкое заявление о недовольстве епископов ПЦУ неспроста озвучил именно Зинкевич. Еще во времена существования "Киевского патриархата" он считался одним из самых влиятельных его деятелей. Во многом благодаря покровителям из числа олигархов — об этом неоднократно писали украинские СМИ.Например, он не боялся открыто конфликтовать с самим Филаретом, хотя тот отличается деспотизмом и не терпит даже малейшего непослушания. Наверное, именно из-за нелояльности Зинкевич так и не стал кандидатом от "Киевского патриархата" на "объединительном соборе" 15 декабря 2018 года. Вместо него Филарет заставил "своих" голосовать за с виду покорного и неприметного Епифания Думенко.Самодостаточным "владыка Луцкий и Волынский" остался и после образования ПЦУ. Например, его епархия — а это почти 350 приходов — присоединилась к новой структуре одной из последних, он долго тянул с переоформлением документов. Причем главный храм его епархии, Свято-Троицкий кафедральный собор Луцка, до их пор в юрисдикции "Киевского патриархата".Затем он всячески демонстрировал, что не зависит от руководства: вопреки внутренним правилам весной прошлого года самовольно отправился в Иерусалим на церемонию Благодатного огня. В храм Гроба Господня его, правда, не пустили. Как и к Иерусалимскому патриарху. Думенко потом пришлось выгораживать своего сторонника.Оправдывался Епифаний и год спустя: Зинкевич, несмотря на запрет руководства, призвал украинцев не бояться коронавируса и идти в храмы. В итоге его временно исключили из синода ПЦУ.Но это не усмирило дерзкого митрополита. Тот продолжал, уже публично, выражать недовольство тем, что Фанар все больше лезет во внутренние дела "незалежной церкви".Последний месяц СМИ только и обсуждают его выходки: в конце ноября он явился на заседание горсовета в дорогой норковой шубе. В соцсетях его раскритиковали за это свои же священнослужители.А на днях он заявил, что будет праздновать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Хотя руководство автокефальной структуры еще в начале этого года запретило ему это делать. Но он проигнорировал предписание — и теперь продвигает эту идею на общенациональный уровень."Никуда не деться"Впрочем, простые граждане Украины не симпатизируют столь одиозному церковному деятелю. Поэтому вряд ли верующие пойдут за ним, считает историк украинского православия Владислав Петрушко."Он, конечно, довольно влиятельный среди раскольников, но вряд ли решится основать собственную структуру. Куда деваться в таком случае? Нынешний статус иерарха ПЦУ дает ему хоть какую-то легитимность", — рассуждает эксперт.По его словам, говоря о недовольстве епископов, Зинкевич "скорее прощупывает почву в своей структуре и проверяет Епифания Думенко". "При этом очевидно, что митрополит Луцкий вряд ли возглавит "новую церковь", — подчеркивает историк.Но есть другой вариант: вернуться к Филарету в "Киевский патриархат", учитывая, что Денисенко почти 92 года, а преемника он так и не назначил. Зинкевич вполне может возглавить "Киевский патриархат" и переманить к себе епископов "новой церкви", которые разочаровались в Думенко и томосе."Этого нельзя исключать. Ведь в 1991 году во время августовского путча (попытка ГКЧП захватить власть с целью остановить распад Советского Союза. — Прим. ред.) на Западной Украине многие люди, которые себя причисляли к оппозиционным националистическим движениям, вдруг резко побежали платить партвзносы. Оказалось, что партийные билеты они не выкидывали. У Михаила Зинкевича схожий менталитет, он тоже хочет иметь козырь на всякий случай", — поясняет Петрушко.Любой сценарий, так или иначе, существенно повредит репутации ПЦУ. И вместо "объединения Украины", о чем говорят ее деятели, церковный раскол лишь усугубится.

https://ria.ru/20201126/sinod-1586340310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

епифаний думенко, ситуация на украине, ситуация вокруг упц, аналитика - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, русская православная церковь, иерусалим, стамбул, сша