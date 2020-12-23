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Зеленского попросили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу
Зеленского попросили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу
Тернопольский областной совет на западе Украины просит президента страны Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:32
2020-12-23T17:33
украинская повстанческая армия
роман шухевич
петр порошенко
организация украинских националистов
владимир зеленский
степан бандера
виктор ющенко
украина
в мире
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Тернопольский областной совет на западе Украины просит президента страны Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу, передает агентство "Укринформ" в среду.Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* - и бывшему главнокомандующему УПА* Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Героя Украины Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича Юрием, а также рядом других граждан.Зеленский ранее заявлял, что на вопрос о месте Бандеры в истории должно ответить время.Целью Украинской повстанческой армии* провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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украинская повстанческая армия, роман шухевич, петр порошенко, организация украинских националистов, владимир зеленский, степан бандера, виктор ющенко, украина, в мире

Зеленского попросили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

17:32 23.12.2020 (обновлено: 17:33 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Тернопольский областной совет на западе Украины просит президента страны Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу, передает агентство "Укринформ" в среду.
Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* - и бывшему главнокомандующему УПА* Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Героя Украины Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича Юрием, а также рядом других граждан.

"Просим не повторять ошибок предыдущих президентов Украины и для восстановления справедливости вернуть звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно) Роману Шухевичу и Степану Бандере за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое украинское государство", - цитирует агентство решение совета.

Зеленский ранее заявлял, что на вопрос о месте Бандеры в истории должно ответить время.
Целью Украинской повстанческой армии* провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
9 июня, 14:10
Зеленский ответил на вопрос о месте Бандеры в истории
 
Украинская повстанческая армияРоман ШухевичПетр ПорошенкоОрганизация украинских националистовВладимир ЗеленскийСтепан БандераВиктор ЮщенкоУкраинаВ мире
 
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