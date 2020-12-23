https://ria.ru/20201223/zelenskiy-1590612926.html

Зеленского попросили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

Зеленского попросили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

Тернопольский областной совет на западе Украины просит президента страны Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:32

2020-12-23T17:32

2020-12-23T17:33

украинская повстанческая армия

роман шухевич

петр порошенко

организация украинских националистов

владимир зеленский

степан бандера

виктор ющенко

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155575/61/1555756187_0:177:2955:1839_1920x0_80_0_0_a1f057a5ed88c71f6b5bb1c4a1793f81.jpg

КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Тернопольский областной совет на западе Украины просит президента страны Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу, передает агентство "Укринформ" в среду.Высший административный суд Украины 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении звания "Герой Украины" Бандере - лидеру Организации украинских националистов, одному из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* - и бывшему главнокомандующему УПА* Шухевичу. Сначала суд отклонил кассационные жалобы на принятое в апреле 2010 года решение Донецкого апелляционного административного суда о незаконности присвоения звания Героя Украины Шухевичу, поданные экс-президентом Виктором Ющенко, подписывавшим указ о присвоении бывшему главкому УПА* этого звания в 2007 году, сыном Шухевича Юрием, а также рядом других граждан.Зеленский ранее заявлял, что на вопрос о месте Бандеры в истории должно ответить время.Целью Украинской повстанческой армии* провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200609/1572685664.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украинская повстанческая армия, роман шухевич, петр порошенко, организация украинских националистов, владимир зеленский, степан бандера, виктор ющенко, украина, в мире