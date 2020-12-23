https://ria.ru/20201223/zaderzhanie-1590584206.html

СК показал задержание обвиняемых в убийствах, о которых рассказал "Тесак"

СК показал задержание обвиняемых в убийствах, о которых рассказал "Тесак"

Следственный комитет РФ показал кадры с задержаний в Москве, Сочи и Тюмени шестерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:38

2020-12-23T15:38

2020-12-23T15:38

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

следственный комитет россии (ск рф)

москва

сочи

тюмень

происшествия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ показал кадры с задержаний в Москве, Сочи и Тюмени шестерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале СК РФ.В среду официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о задержании шести человек, они обвиняются в убийствах в начале 2000-х, о которых следствию рассказал Марцинкевич, находясь под стражей. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.На видео длительностью в 48 секунд показаны моменты задержания некоторых обвиняемых, изображения с места преступления, а также оружия и нацистской литературы.Марцинкевич, в 2017 году осужденный на 10 лет за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами (то был уже не первый срок Тесака), покончил с собой в сентябре в челябинском СИЗО.

https://ria.ru/20201027/kriminal-1581824421.html

https://ria.ru/20200916/martsinkevich-1577323830.html

москва

сочи

тюмень

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Спецоперация по задержанию 6 обвиняемых в убийствах, о которых рассказал Тесак Главным следственным управлением Следственным комитета Российской Федерации во взаимодействии с ФСБ и МВД России в Москве, Сочи и Тюмени задержаны 6 лиц, причастных к серии совершенных в начале 2000-х годов особо тяжких преступлений, включая убийства выходцев из Центрально-Азиатского региона. Среди фигурантов – Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды. Собрать необходимые доказательства, подтверждающие участие задержанных в преступной деятельности, удалось в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена посредством сети Интернет летом 2007 года (п.п. «а», «д», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, указанное убийство было совершено в апреле 2007 года вблизи города Королева Московской области группой лиц с целью пропаганды националистической идеологии. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений «Формат 18» и «Реструкт» Максим Марцинкевич. 2020-12-23T15:38 true PT0M50S

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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), москва, сочи, тюмень, происшествия