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В Москве, Тюмени и Сочи задержали шестерых соучастников "Тесака"
В Москве, Тюмени и Сочи задержали шестерых соучастников "Тесака"
В России задержали шестерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:04
2020-12-23T14:04
2020-12-23T16:02
россия
светлана петренко
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
королев
происшествия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России задержали шестерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.Петренко пояснила, что собрать доказательства удалось в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена в интернете летом 2007 года. Убийство было совершено в апреле 2007 года возле Королева Московской области группой лиц с целью пропаганды националистической идеологии. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, был Марцинкевич.Петренко добавила, что при обысках были изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика и другие значимые для следствия материалы.
https://ria.ru/20200916/tesak-1577357178.html
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россия, светлана петренко, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), королев, происшествия