Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/soprotivlenie-1590560233.html
В Москве, Тюмени и Сочи задержали шестерых соучастников "Тесака"
В Москве, Тюмени и Сочи задержали шестерых соучастников "Тесака"
В России задержали шестерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:04
2020-12-23T16:02
россия
светлана петренко
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
королев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590573869_0:0:926:521_1920x0_80_0_0_d2a720887e8a1dad79bd5ba0cfdf5103.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России задержали шестерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.Петренко пояснила, что собрать доказательства удалось в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена в интернете летом 2007 года. Убийство было совершено в апреле 2007 года возле Королева Московской области группой лиц с целью пропаганды националистической идеологии. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, был Марцинкевич.Петренко добавила, что при обысках были изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика и другие значимые для следствия материалы.
https://ria.ru/20200916/tesak-1577357178.html
https://ria.ru/20200916/tesak-1577341313.html
россия
московская область (подмосковье)
королев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590573869_131:0:826:521_1920x0_80_0_0_abc44f30f8fbc37340e4fe605fcc2bac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, светлана петренко, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), королев, происшествия

В Москве, Тюмени и Сочи задержали шестерых соучастников "Тесака"

14:04 23.12.2020 (обновлено: 16:02 23.12.2020)
 
© Фото : СК РФЗадержание одного из соучастников Максима Марцинкевича (Тесака)
Задержание одного из соучастников Максима Марцинкевича (Тесака) - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России задержали шестерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"ГСУ СК России во взаимодействии с ФСБ и МВД России в Москве, Сочи и Тюмени задержаны шесть лиц, причастных к серии совершенных в начале 2000-х годов особо тяжких преступлений, включая убийства выходцев из Центрально-Азиатского региона. Среди фигурантов — Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды", — сказала она.

Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 21:11
Стало известно, что Марцинкевич просил о помощи перед смертью
Петренко пояснила, что собрать доказательства удалось в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена в интернете летом 2007 года. Убийство было совершено в апреле 2007 года возле Королева Московской области группой лиц с целью пропаганды националистической идеологии. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, был Марцинкевич.

"В рамках проведенных следственных действий он также дал показания о совершении совместно с иными участниками националистических организаций в 2002-2006 годах других убийств лиц неславянского происхождения и готовности указать места захоронения жертв. Так, в августе 2020 года на территории Гагаринского района Смоленской области при проверке показаний Марцинкевича на месте были обнаружены скелетированные останки двух человек с признаками насильственной смерти, личности которых не установлены. Указанное убийство было совершено осенью 2003 года", — сказала она.

Петренко добавила, что при обысках были изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика и другие значимые для следствия материалы.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 18:32
Адвокат заявила, что Марцинкевич не собирался умирать

"При задержании бывший лидер националистической организации "Русская цель" Семен Токмаков оказал вооруженное сопротивление", — добавила она.

 
РоссияСветлана ПетренкоМаксим МарцинкевичСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)КоролевПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
Лента новостейМолния