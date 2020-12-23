https://ria.ru/20201223/soprotivlenie-1590560233.html

В Москве, Тюмени и Сочи задержали шестерых соучастников "Тесака"

В Москве, Тюмени и Сочи задержали шестерых соучастников "Тесака"

В России задержали шестерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:04

2020-12-23T14:04

2020-12-23T16:02

россия

светлана петренко

максим марцинкевич

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

королев

происшествия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В России задержали шестерых обвиняемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.Петренко пояснила, что собрать доказательства удалось в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена в интернете летом 2007 года. Убийство было совершено в апреле 2007 года возле Королева Московской области группой лиц с целью пропаганды националистической идеологии. Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, был Марцинкевич.Петренко добавила, что при обысках были изъяты огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистская агитационная атрибутика и другие значимые для следствия материалы.

https://ria.ru/20200916/tesak-1577357178.html

https://ria.ru/20200916/tesak-1577341313.html

россия

московская область (подмосковье)

королев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана петренко, максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), королев, происшествия