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В ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в России
В ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в России
Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких допустил, что YouTube в России могут закрыть. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:20
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телеканал царьград
youtube
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технологии
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких допустил, что YouTube в России могут закрыть.Выступая на Инфоруме, он напомнил, что еще год назад телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спрашивала о возможном закрытии YouTube Дмитрия Медведева, который был тогда премьер-министром, и тот ответил, что ничего такого не предвидится.Он отметил, что в последнее время видеохостинг заблокировал аккаунт телеканала "Царьград", фильм о Беслане."Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть, поэтому диверсифицируйте площадки, пользуйтесь российскими, не окажитесь в ситуации "Царьграда", когда весь контент был только на YouTube", — призвал Широких.В последнее время российские СМИ неоднократно сталкивались с цензурой на различных западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Так, видеохостинг заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Кроме того, Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан". Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов. Помимо этого, Роскомназдор признал YouTube лидером по распространению фейковых новостей.Сегодня Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-платформам будет грозить наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это может быть штраф, блокировка или замедление трафика.
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телеканал царьград, youtube, госдума рф, технологии

В ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в России

11:20 23.12.2020 (обновлено: 14:27 23.12.2020)
 
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких допустил, что YouTube в России могут закрыть.
Выступая на Инфоруме, он напомнил, что еще год назад телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спрашивала о возможном закрытии YouTube Дмитрия Медведева, который был тогда премьер-министром, и тот ответил, что ничего такого не предвидится.

"Но тем не менее тучи сгущаются", — добавил Широких.

Он отметил, что в последнее время видеохостинг заблокировал аккаунт телеканала "Царьград", фильм о Беслане.
"Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть, поэтому диверсифицируйте площадки, пользуйтесь российскими, не окажитесь в ситуации "Царьграда", когда весь контент был только на YouTube", — призвал Широких.
В последнее время российские СМИ неоднократно сталкивались с цензурой на различных западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Так, видеохостинг заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Кроме того, Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан". Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов. Помимо этого, Роскомназдор признал YouTube лидером по распространению фейковых новостей.
Сегодня Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-платформам будет грозить наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это может быть штраф, блокировка или замедление трафика.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
22 декабря, 08:05
YouTube стал лидером по распространению фейков в России
 
телеканал ЦарьградYouTubeГосдума РФТехнологии
 
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