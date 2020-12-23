https://ria.ru/20201223/youtube--1590521856.html

В ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в России

В ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в России

Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких допустил, что YouTube в России могут закрыть. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:20

2020-12-23T11:20

2020-12-23T14:27

телеканал царьград

youtube

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких допустил, что YouTube в России могут закрыть.Выступая на Инфоруме, он напомнил, что еще год назад телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спрашивала о возможном закрытии YouTube Дмитрия Медведева, который был тогда премьер-министром, и тот ответил, что ничего такого не предвидится.Он отметил, что в последнее время видеохостинг заблокировал аккаунт телеканала "Царьград", фильм о Беслане."Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть, поэтому диверсифицируйте площадки, пользуйтесь российскими, не окажитесь в ситуации "Царьграда", когда весь контент был только на YouTube", — призвал Широких.В последнее время российские СМИ неоднократно сталкивались с цензурой на различных западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Так, видеохостинг заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Кроме того, Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан". Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов. Помимо этого, Роскомназдор признал YouTube лидером по распространению фейковых новостей.Сегодня Госдума приняла закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ. Теперь иностранным интернет-платформам будет грозить наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Это может быть штраф, блокировка или замедление трафика.

https://ria.ru/20201222/youtube-1590318247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал царьград, youtube, госдума рф, технологии