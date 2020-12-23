https://ria.ru/20201223/wright-1590462122.html

Вышел трейлер режиссерского дебюта звезды "Карточного домика"

Вышел трейлер режиссерского дебюта звезды "Карточного домика"

В Сети появился трейлер режиссерского дебюта актрисы Робин Райт ("Санта-Барбара", "Форрест Гамп", "Бегущий по лезвию 2049", "Карточный домик"). РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T02:10

2020-12-23T02:10

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робин райт

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В Сети появился трейлер режиссерского дебюта актрисы Робин Райт ("Санта-Барбара", "Форрест Гамп", "Бегущий по лезвию 2049", "Карточный домик").В фильме "Земля" ("Land") актриса не только сыграла главную роль, но и впервые выступила в качестве постановщика.Актриса играет юриста, которая выжить одна в хижине в Скалистых горах после личной трагедии."Сложно быть рядом с людьми, потому что они хотят, чтобы я была лучше, чем я есть", – объясняет персонаж Райт психологу.Также в фильме сыграли Демиан Бишир и Уоррен Кристи. Премьера ожидается на американском фестивале независимого кино "Сандэнс" 31 января, а в кинотеатрах США ленту покажут 12 февраля. Дата российской премьеры пока не сообщается.

https://ria.ru/20201222/braun-1590276176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, робин райт