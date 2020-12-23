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Вышел трейлер режиссерского дебюта звезды "Карточного домика"
Вышел трейлер режиссерского дебюта звезды "Карточного домика"
В Сети появился трейлер режиссерского дебюта актрисы Робин Райт ("Санта-Барбара", "Форрест Гамп", "Бегущий по лезвию 2049", "Карточный домик"). РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T02:10
2020-12-23T02:10
2020-12-23T02:10
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робин райт
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В Сети появился трейлер режиссерского дебюта актрисы Робин Райт ("Санта-Барбара", "Форрест Гамп", "Бегущий по лезвию 2049", "Карточный домик").В фильме "Земля" ("Land") актриса не только сыграла главную роль, но и впервые выступила в качестве постановщика.Актриса играет юриста, которая выжить одна в хижине в Скалистых горах после личной трагедии."Сложно быть рядом с людьми, потому что они хотят, чтобы я была лучше, чем я есть", – объясняет персонаж Райт психологу.Также в фильме сыграли Демиан Бишир и Уоррен Кристи. Премьера ожидается на американском фестивале независимого кино "Сандэнс" 31 января, а в кинотеатрах США ленту покажут 12 февраля. Дата российской премьеры пока не сообщается.
https://ria.ru/20201222/braun-1590276176.html
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, робин райт
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В Сети появился трейлер режиссерского дебюта актрисы Робин Райт ("Санта-Барбара", "Форрест Гамп", "Бегущий по лезвию 2049", "Карточный домик").
В фильме "Земля" ("Land") актриса не только сыграла главную роль, но и впервые выступила в качестве постановщика.
Актриса играет юриста, которая выжить одна в хижине в Скалистых горах после личной трагедии.
"Сложно быть рядом с людьми, потому что они хотят, чтобы я была лучше, чем я есть", – объясняет персонаж Райт психологу.
Также в фильме сыграли Демиан Бишир и Уоррен Кристи. Премьера ожидается на американском фестивале независимого кино "Сандэнс" 31 января, а в кинотеатрах США ленту покажут 12 февраля. Дата российской премьеры пока не сообщается.