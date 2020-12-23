Путин поручил сделать работающим в праздники медикам двойные выплаты

"Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", — заявил Путин, подчеркнув, что это и справедливо, и обоснованно с социальной точки зрения.