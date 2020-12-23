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Путин поручил сделать работающим в праздники медикам двойные выплаты
Путин поручил сделать работающим в праздники медикам двойные выплаты
Владимир Путин призвал обеспечить социальные выплаты в двойном размер медикам, работающим с больными COVID-19 во время новогодних праздников. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:36
2020-12-23T18:03
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин призвал обеспечить социальные выплаты в двойном размер медикам, работающим с больными COVID-19 во время новогодних праздников.На заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент напомнил, что по закону каждый врач, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату: это, по словам главы государства, касается и специалистов, которые помогают пациентам с коронавирусом.Президент поручил правительству оперативно принять необходимые решения. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин поручил сделать работающим в праздники медикам двойные выплаты

16:36 23.12.2020 (обновлено: 18:03 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин призвал обеспечить социальные выплаты в двойном размер медикам, работающим с больными COVID-19 во время новогодних праздников.
На заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент напомнил, что по закону каждый врач, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату: это, по словам главы государства, касается и специалистов, которые помогают пациентам с коронавирусом.

"Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", — заявил Путин, подчеркнув, что это и справедливо, и обоснованно с социальной точки зрения.

Президент поручил правительству оперативно принять необходимые решения.
Медицинские работники на медицинском посту во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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