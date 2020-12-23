Путин поручил сделать работающим в праздники медикам двойные выплаты
16:36 23.12.2020 (обновлено: 18:03 23.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате госпиталя для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин призвал обеспечить социальные выплаты в двойном размер медикам, работающим с больными COVID-19 во время новогодних праздников.
На заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент напомнил, что по закону каждый врач, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату: это, по словам главы государства, касается и специалистов, которые помогают пациентам с коронавирусом.
"Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", — заявил Путин, подчеркнув, что это и справедливо, и обоснованно с социальной точки зрения.
Президент поручил правительству оперативно принять необходимые решения.
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