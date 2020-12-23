https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590621659.html

Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным

Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным

Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов принять решение и сделать 31 декабря в этом году официальным выходным днем. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:35

2020-12-23T18:35

2020-12-23T20:35

новый год

госдума рф

единая россия

сергей неверов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов принять решение и сделать 31 декабря в этом году официальным выходным днем.Как отметил президент во время заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, работа в последний день года все равно "мягко говоря, своеобразная", а, согласно закону, сделать выходной на федеральном уровне в столь сжатые сроки невозможно.Перед этим с такой инициативой выступил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, отметив, что многие субъекты Федерации уже объявили 31-е число выходным. "Единая Россия" предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник, последний день года традиционно посвящен праздничным хлопотам", — сказал он.Член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов в комментарии для РИА Новости, в в свою очередь, заявил, что закон о всероссийском выходном дне 31 декабря парламент сможет принять в будущем году — и сенаторы его поддержат. Но по факту он заработает только с 2024-го, поскольку в 2021-м последний день года правительство и так объявило выходным, а в 2022-2023-м он выпадает на субботу и воскресенье."Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем вместо 8 января. Учитывая позицию президента, мы надеемся на положительный отзыв правительства", — отметил собеседник агентства.Сразу после предложения Путина 31-е число объявили нерабочим днем — вместо 26 декабря, субботы — в Липецкой области и Республике Марий Эл.Ранее аналогичное решение приняли руководители следующих субъектов Федерации: Алтая, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской областей, Бурятии, Забайкалья, Еврейской автономной области, Иркутской области, Кабардино-Балкарии, Камчатки, Республики Карелии, Крыма и Севастополя, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Магаданской областей, Мордовии, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской и Саратовской областей, Санкт-Петербурга, Ненецкого АО, Санкт-Петербурга, Ставрополья, Тамбовской области, Татарстана, Томской и Тульской областей, Тывы, Ульяновской и Ярославской областей, Чувашии, Ямало-Ненецкого АО и Ингушетии.

https://ria.ru/20201223/prazdnik-1590615205.html

https://ria.ru/20201207/kanikuly-1587982271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, госдума рф, единая россия, сергей неверов, владимир путин, общество