Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590621659.html
Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным
Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным
Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов принять решение и сделать 31 декабря в этом году официальным выходным днем. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:35
2020-12-23T20:35
новый год
госдума рф
единая россия
сергей неверов
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590601624_0:241:3211:2047_1920x0_80_0_0_c8b768090b621fea02d2a436b05504ad.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов принять решение и сделать 31 декабря в этом году официальным выходным днем.Как отметил президент во время заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, работа в последний день года все равно "мягко говоря, своеобразная", а, согласно закону, сделать выходной на федеральном уровне в столь сжатые сроки невозможно.Перед этим с такой инициативой выступил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, отметив, что многие субъекты Федерации уже объявили 31-е число выходным. "Единая Россия" предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник, последний день года традиционно посвящен праздничным хлопотам", — сказал он.Член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов в комментарии для РИА Новости, в в свою очередь, заявил, что закон о всероссийском выходном дне 31 декабря парламент сможет принять в будущем году — и сенаторы его поддержат. Но по факту он заработает только с 2024-го, поскольку в 2021-м последний день года правительство и так объявило выходным, а в 2022-2023-м он выпадает на субботу и воскресенье."Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем вместо 8 января. Учитывая позицию президента, мы надеемся на положительный отзыв правительства", — отметил собеседник агентства.Сразу после предложения Путина 31-е число объявили нерабочим днем — вместо 26 декабря, субботы — в Липецкой области и Республике Марий Эл.Ранее аналогичное решение приняли руководители следующих субъектов Федерации: Алтая, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской областей, Бурятии, Забайкалья, Еврейской автономной области, Иркутской области, Кабардино-Балкарии, Камчатки, Республики Карелии, Крыма и Севастополя, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Магаданской областей, Мордовии, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской и Саратовской областей, Санкт-Петербурга, Ненецкого АО, Санкт-Петербурга, Ставрополья, Тамбовской области, Татарстана, Томской и Тульской областей, Тывы, Ульяновской и Ярославской областей, Чувашии, Ямало-Ненецкого АО и Ингушетии.
https://ria.ru/20201223/prazdnik-1590615205.html
https://ria.ru/20201207/kanikuly-1587982271.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590601624_302:0:3031:2047_1920x0_80_0_0_db74f575c1051965191bc2124524c933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год, госдума рф, единая россия, сергей неверов, владимир путин, общество

Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным

18:35 23.12.2020 (обновлено: 20:35 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНовогодняя инсталляция на Новом Арбате в Москве
Новогодняя инсталляция на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов принять решение и сделать 31 декабря в этом году официальным выходным днем.
Как отметил президент во время заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, работа в последний день года все равно "мягко говоря, своеобразная", а, согласно закону, сделать выходной на федеральном уровне в столь сжатые сроки невозможно.
Перед этим с такой инициативой выступил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, отметив, что многие субъекты Федерации уже объявили 31-е число выходным. "Единая Россия" предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник, последний день года традиционно посвящен праздничным хлопотам", — сказал он.
Член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов в комментарии для РИА Новости, в в свою очередь, заявил, что закон о всероссийском выходном дне 31 декабря парламент сможет принять в будущем году — и сенаторы его поддержат. Но по факту он заработает только с 2024-го, поскольку в 2021-м последний день года правительство и так объявило выходным, а в 2022-2023-м он выпадает на субботу и воскресенье.
Отражение колокольни Ивана Великого в елочном шарике, украшающем новогоднюю елку на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 17:42Новый год—2021
Попова дала рекомендации по проведению новогодних мероприятий
"Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем вместо 8 января. Учитывая позицию президента, мы надеемся на положительный отзыв правительства", — отметил собеседник агентства.
Сразу после предложения Путина 31-е число объявили нерабочим днем — вместо 26 декабря, субботы — в Липецкой области и Республике Марий Эл.
Ранее аналогичное решение приняли руководители следующих субъектов Федерации: Алтая, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской областей, Бурятии, Забайкалья, Еврейской автономной области, Иркутской области, Кабардино-Балкарии, Камчатки, Республики Карелии, Крыма и Севастополя, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Магаданской областей, Мордовии, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской и Саратовской областей, Санкт-Петербурга, Ненецкого АО, Санкт-Петербурга, Ставрополья, Тамбовской области, Татарстана, Томской и Тульской областей, Тывы, Ульяновской и Ярославской областей, Чувашии, Ямало-Ненецкого АО и Ингушетии.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
7 декабря, 11:28
Мясников раскритиковал Онищенко за призыв сократить новогодние каникулы
 
Новый годГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40ФСБ раскрыла детали биографии гитлеровского карателя Рисса
08:38В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
08:29Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
Лента новостейМолния