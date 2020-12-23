https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590611630.html

В Совфеде рассказали, когда вступит в силу закон о выходном 31 декабря

В Совфеде рассказали, когда вступит в силу закон о выходном 31 декабря

Закон о выходном дне 31 декабря парламент может принять в будущем году, сенаторы его поддержат, по факту он заработает с 2024 года, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:28

2020-12-23T17:28

2020-12-23T17:52

госдума рф

владимир путин

новый год—2021

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Закон о выходном дне 31 декабря парламент может принять в будущем году, сенаторы его поддержат, по факту он заработает с 2024 года, заявил РИА Новости член социального комитета Совфеда, соавтор соответствующего законопроекта Сергей Леонов.Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.Глава государства полагает, что в течение следующего года можно будет принять необходимое решение по 31 декабря, чтобы на будущее организовать этот праздничный день с федерального уровня.Он отметил, что похожий законопроект может внести в Госдуму и само правительство либо партия власти."Я полагаю, что парламент примет закон в будущем году, сенаторы его поддержат", - сказал парламентарий.Он пояснил, что поскольку решением кабмина 31 декабря в следующем году, которое уже объявлено выходным, приходится на пятницу, а в 2022-2023 годах на субботу и воскресенье, то "по факту, закон заработает с 2024 года".

https://ria.ru/20201209/opros-1588360256.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/vykhodnoy-1588237060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, совет федерации рф, общество