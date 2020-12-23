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В Совфеде рассказали, когда вступит в силу закон о выходном 31 декабря
В Совфеде рассказали, когда вступит в силу закон о выходном 31 декабря
Закон о выходном дне 31 декабря парламент может принять в будущем году, сенаторы его поддержат, по факту он заработает с 2024 года, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:28
2020-12-23T17:52
госдума рф
владимир путин
новый год—2021
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Закон о выходном дне 31 декабря парламент может принять в будущем году, сенаторы его поддержат, по факту он заработает с 2024 года, заявил РИА Новости член социального комитета Совфеда, соавтор соответствующего законопроекта Сергей Леонов.Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.Глава государства полагает, что в течение следующего года можно будет принять необходимое решение по 31 декабря, чтобы на будущее организовать этот праздничный день с федерального уровня.Он отметил, что похожий законопроект может внести в Госдуму и само правительство либо партия власти."Я полагаю, что парламент примет закон в будущем году, сенаторы его поддержат", - сказал парламентарий.Он пояснил, что поскольку решением кабмина 31 декабря в следующем году, которое уже объявлено выходным, приходится на пятницу, а в 2022-2023 годах на субботу и воскресенье, то "по факту, закон заработает с 2024 года".
https://ria.ru/20201209/opros-1588360256.html
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госдума рф, владимир путин, совет федерации рф, общество

В Совфеде рассказали, когда вступит в силу закон о выходном 31 декабря

17:28 23.12.2020 (обновлено: 17:52 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодняя елка на Манежной площади в Москве
Новогодняя елка на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Закон о выходном дне 31 декабря парламент может принять в будущем году, сенаторы его поддержат, по факту он заработает с 2024 года, заявил РИА Новости член социального комитета Совфеда, соавтор соответствующего законопроекта Сергей Леонов.
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.
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Опрос показал, хотят ли россияне сделать 31 декабря выходным днем
Глава государства полагает, что в течение следующего года можно будет принять необходимое решение по 31 декабря, чтобы на будущее организовать этот праздничный день с федерального уровня.

"Ранее депутаты от фракции ЛДПР с моим участием внесли в Госдуму законопроект, по которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем вместо 8 января. Учитывая позицию президента, мы надеемся на положительный отзыв правительства", - сказал Леонов.

Он отметил, что похожий законопроект может внести в Госдуму и само правительство либо партия власти.
"Я полагаю, что парламент примет закон в будущем году, сенаторы его поддержат", - сказал парламентарий.
Он пояснил, что поскольку решением кабмина 31 декабря в следующем году, которое уже объявлено выходным, приходится на пятницу, а в 2022-2023 годах на субботу и воскресенье, то "по факту, закон заработает с 2024 года".
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Эксперт рассказал, почему компаниям выгодно сделать 31 декабря выходным
 
Новый год—2021Госдума РФВладимир ПутинСовет Федерации РФОбщество
 
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