https://ria.ru/20201223/vykhodnoy-1590611630.html
В Совфеде рассказали, когда вступит в силу закон о выходном 31 декабря
В Совфеде рассказали, когда вступит в силу закон о выходном 31 декабря
Закон о выходном дне 31 декабря парламент может принять в будущем году, сенаторы его поддержат, по факту он заработает с 2024 года, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:28
2020-12-23T17:28
2020-12-23T17:52
госдума рф
владимир путин
новый год—2021
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Закон о выходном дне 31 декабря парламент может принять в будущем году, сенаторы его поддержат, по факту он заработает с 2024 года, заявил РИА Новости член социального комитета Совфеда, соавтор соответствующего законопроекта Сергей Леонов.Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.Глава государства полагает, что в течение следующего года можно будет принять необходимое решение по 31 декабря, чтобы на будущее организовать этот праздничный день с федерального уровня.Он отметил, что похожий законопроект может внести в Госдуму и само правительство либо партия власти."Я полагаю, что парламент примет закон в будущем году, сенаторы его поддержат", - сказал парламентарий.Он пояснил, что поскольку решением кабмина 31 декабря в следующем году, которое уже объявлено выходным, приходится на пятницу, а в 2022-2023 годах на субботу и воскресенье, то "по факту, закон заработает с 2024 года".
https://ria.ru/20201209/opros-1588360256.html
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госдума рф, владимир путин, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Закон о выходном дне 31 декабря парламент может принять в будущем году, сенаторы его поддержат, по факту он заработает с 2024 года, заявил РИА Новости член социального комитета Совфеда, соавтор соответствующего законопроекта Сергей Леонов.
Президент РФ Владимир Путин
в ходе заседания Госсовета призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным.
Глава государства полагает, что в течение следующего года можно будет принять необходимое решение по 31 декабря, чтобы на будущее организовать этот праздничный день с федерального уровня.
"Ранее депутаты от фракции ЛДПР с моим участием внесли в Госдуму законопроект, по которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем вместо 8 января. Учитывая позицию президента, мы надеемся на положительный отзыв правительства", - сказал Леонов.
Он отметил, что похожий законопроект может внести в Госдуму
и само правительство либо партия власти.
"Я полагаю, что парламент примет закон в будущем году, сенаторы его поддержат", - сказал парламентарий.
Он пояснил, что поскольку решением кабмина 31 декабря в следующем году, которое уже объявлено выходным, приходится на пятницу, а в 2022-2023 годах на субботу и воскресенье, то "по факту, закон заработает с 2024 года".