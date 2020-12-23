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Член ОП попросил Собянина и Воробьева сделать 31 декабря выходным
Член ОП попросил Собянина и Воробьева сделать 31 декабря выходным
Глава "Трезвой России", член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева подать пример РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:33
2020-12-23T09:34
новый год—2021
казбек коков
сергей цивилев
султан хамзаев
сергей собянин
андрей воробьев
москва
тамбовская область
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава "Трезвой России", член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева подать пример субъектам РФ и сделать 31 декабря выходным днем в своих регионах, копии соответствующих обращений имеются в распоряжении РИА Новости.В этом году, как указано в тексте обращений, народную инициативу уже поддержали более 40 регионов."Тридцать первого декабря россияне имеют право быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей - более спокойными и счастливыми, особенно это ценно в период пандемии. В этой связи, уважаемый Сергей Семенович (Собянин), прошу вас поддержать нашу инициативу "31 декабря - выходной", утвердив 31 декабря официальным нерабочим днем на территории города Москвы", - говорится в обращении Хамзаева.Аналогичное обращение, касающееся Подмосковья, направлено и на имя Воробьева."Суть этой просьбы заключается в том, чтобы главы Москвы и Подмосковья показали всем неопределившимся регионам хороший пример. Таким образом они могут поспособствовать, чтобы в регионах были позитивные изменения", - объяснил свою инициативу общественник.Ранее в Роструде сообщили РИА Новости, что рабочий день 31 декабря будет короче на один час, сделать этот день выходным можно по заявлению работника, а также компенсировав сверхурочную работу, работу в выходной и праздничные дни.Этот день в 2020 года уже объявили выходным глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям, работающим на территории региона, также отпустить сотрудников на Новый год по домам. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря 2020 года. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о выходном дне 31 декабря для чиновников. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководители предприятий региона сами примут соответствующее решение. При этом глава Свердловской области Евгений Куйвашев оставил 31 декабря в регионе рабочим.При этом главы Москвы и Московской области решение до сих пор не приняли.
https://ria.ru/20201222/elka-1590354573.html
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казбек коков, сергей цивилев, султан хамзаев, сергей собянин, андрей воробьев, москва, тамбовская область, московская область (подмосковье), общество

Член ОП попросил Собянина и Воробьева сделать 31 декабря выходным

09:33 23.12.2020 (обновлено: 09:34 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничная инсталляция и новогодняя елка в Москве
Праздничная инсталляция и новогодняя елка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава "Трезвой России", член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева подать пример субъектам РФ и сделать 31 декабря выходным днем в своих регионах, копии соответствующих обращений имеются в распоряжении РИА Новости.
В этом году, как указано в тексте обращений, народную инициативу уже поддержали более 40 регионов.
"Тридцать первого декабря россияне имеют право быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей - более спокойными и счастливыми, особенно это ценно в период пандемии. В этой связи, уважаемый Сергей Семенович (Собянин), прошу вас поддержать нашу инициативу "31 декабря - выходной", утвердив 31 декабря официальным нерабочим днем на территории города Москвы", - говорится в обращении Хамзаева.
Аналогичное обращение, касающееся Подмосковья, направлено и на имя Воробьева.
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"Суть этой просьбы заключается в том, чтобы главы Москвы и Подмосковья показали всем неопределившимся регионам хороший пример. Таким образом они могут поспособствовать, чтобы в регионах были позитивные изменения", - объяснил свою инициативу общественник.
Ранее в Роструде сообщили РИА Новости, что рабочий день 31 декабря будет короче на один час, сделать этот день выходным можно по заявлению работника, а также компенсировав сверхурочную работу, работу в выходной и праздничные дни.
Этот день в 2020 года уже объявили выходным глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рекомендовал предприятиям, работающим на территории региона, также отпустить сотрудников на Новый год по домам. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о переносе выходного дня с субботы 26 декабря на четверг 31 декабря 2020 года. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о выходном дне 31 декабря для чиновников. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что руководители предприятий региона сами примут соответствующее решение. При этом глава Свердловской области Евгений Куйвашев оставил 31 декабря в регионе рабочим.
При этом главы Москвы и Московской области решение до сих пор не приняли.
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