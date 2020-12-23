https://ria.ru/20201223/vybory-1590513938.html

ОП анонсировала массовую программу обучения наблюдателей на выборы

ОП анонсировала массовую программу обучения наблюдателей на выборы

Общественная палата РФ анонсировала старт массовой программы обучения общественных наблюдателей на выборы 2021 года, сообщил председатель координационного... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T10:49

2020-12-23T10:49

2020-12-23T10:49

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cbdc043ba83e31ced11ba1555339ce80.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Общественная палата РФ анонсировала старт массовой программы обучения общественных наблюдателей на выборы 2021 года, сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев."Хочу анонсировать старт массовой программы обучения наблюдателей. Если за прошлый год и за этот год наш основной акцент был на массовости наших наблюдателей, то сейчас нам нужна как массовость, так и качество подготовки", — рассказал Григорьев на итоговой пресс-конференции ОП РФ.Более 100 тысяч наблюдателей, как напомнил общественник, планируется подготовить к грядущим выборам в 2021 году.

https://ria.ru/20201217/vybory-1589657851.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), общество