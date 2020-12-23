https://ria.ru/20201223/vybory-1590513938.html
ОП анонсировала массовую программу обучения наблюдателей на выборы
ОП анонсировала массовую программу обучения наблюдателей на выборы
Общественная палата РФ анонсировала старт массовой программы обучения общественных наблюдателей на выборы 2021 года, сообщил председатель координационного... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T10:49
2020-12-23T10:49
2020-12-23T10:49
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Общественная палата РФ анонсировала старт массовой программы обучения общественных наблюдателей на выборы 2021 года, сообщил председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев."Хочу анонсировать старт массовой программы обучения наблюдателей. Если за прошлый год и за этот год наш основной акцент был на массовости наших наблюдателей, то сейчас нам нужна как массовость, так и качество подготовки", — рассказал Григорьев на итоговой пресс-конференции ОП РФ.Более 100 тысяч наблюдателей, как напомнил общественник, планируется подготовить к грядущим выборам в 2021 году.
https://ria.ru/20201217/vybory-1589657851.html
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максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), общество