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Эксперт рассказал, почему усилилась нагрузка на преподавателей вузов
Эксперт рассказал, почему усилилась нагрузка на преподавателей вузов
Дополнительная отчетность из-за проведения занятий в удаленном формате добавила нагрузку на преподавателей вузов, в том числе психологическую, рассказал РИА... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:42
2020-12-23T13:42
михаил терентьев
татьяна москалькова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дополнительная отчетность из-за проведения занятий в удаленном формате добавила нагрузку на преподавателей вузов, в том числе психологическую, рассказал РИА Новости директор центра социологии высшего образования НИУ Высшая школа экономики Евгений Терентьев.Он отметил, что в рамках исследования "Трансформация работы преподавателей в условиях цифровизации высшего образования" было выявлено существенное увеличение трудоемкости работы преподавателей российских вузов во время дистанционного обучения. По мнению исследователей, нагрузка выросла по нескольким причинам.Во-первых, на освоение дистанционного преподавания и технических платформ потребовалось дополнительное время. Примерно половина преподавателей изначально не имели опыта в части методики дистанционного преподавания. И хотя вузы оказали значительную техническую поддержку, методическая поддержка оказалось недостаточной.Терентьев добавил, что переход на дистанционное обучение привел к размыванию границ между личным и рабочим временем: коммуникация стала индивидуальной, разбор ошибок студентов также стал практические индивидуальным, нарушились рабочие ритмы, администрация и учащиеся потребовали от преподавателей быть на связи 24 часа в сутки. Все это создало временную и психологическую нагрузку.Он также выразил мнение, что университеты могут поддержать преподавателей, усиливая программы профессионального развития в области методик преподавания. В этом вопросе могут быть полезны курсы повышения квалификации, семинары или "peer groups", когда преподаватели могут делиться опытом между собой в малых группах.Терентьев добавил, что важно помнить, что преподаватели – это не роботы, а люди, которые сталкиваются с проблемами изоляции и повышенным стрессом. Нужно наращивать работу психологических служб в вузе и уделять внимание не только студентам, но и преподавателям.Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о необходимости рассмотреть вопрос перерасчета стоимости очной формы обучения в университетах в связи с переходом на дистанционный формат. Также появились сообщения, что некоторые студенты-платники из МГУ собираются подать коллективный иск к вузу, чтобы получить перерасчет, поскольку, по их мнению, из-за ухода на дистанционное обучение качество образования снизилось. Затем президент РФ Владимир Путин заявил о том, что решение о снижении стоимости обучения может быть принято там, где есть основания для снижения, а также если это не повлечет за собой банкротство вузов.
https://na.ria.ru/20201222/minobrnauki-1590419100.html
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михаил терентьев, татьяна москалькова, владимир путин, общество

Эксперт рассказал, почему усилилась нагрузка на преподавателей вузов

13:42 23.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтуденты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дополнительная отчетность из-за проведения занятий в удаленном формате добавила нагрузку на преподавателей вузов, в том числе психологическую, рассказал РИА Новости директор центра социологии высшего образования НИУ Высшая школа экономики Евгений Терентьев.
Он отметил, что в рамках исследования "Трансформация работы преподавателей в условиях цифровизации высшего образования" было выявлено существенное увеличение трудоемкости работы преподавателей российских вузов во время дистанционного обучения. По мнению исследователей, нагрузка выросла по нескольким причинам.
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Во-первых, на освоение дистанционного преподавания и технических платформ потребовалось дополнительное время. Примерно половина преподавателей изначально не имели опыта в части методики дистанционного преподавания. И хотя вузы оказали значительную техническую поддержку, методическая поддержка оказалось недостаточной.
Терентьев добавил, что переход на дистанционное обучение привел к размыванию границ между личным и рабочим временем: коммуникация стала индивидуальной, разбор ошибок студентов также стал практические индивидуальным, нарушились рабочие ритмы, администрация и учащиеся потребовали от преподавателей быть на связи 24 часа в сутки. Все это создало временную и психологическую нагрузку.
"Третьей проблемой стал контроль со стороны университетских администраций: дополнительные формы отчетности о проведенных занятиях, фиксация цифровых следов на различных платформах. Такой контроль заставил преподавателей почувствовать недоверие к своей работе и также создал психологическую нагрузку", - отметил Терентьев.
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Он также выразил мнение, что университеты могут поддержать преподавателей, усиливая программы профессионального развития в области методик преподавания. В этом вопросе могут быть полезны курсы повышения квалификации, семинары или "peer groups", когда преподаватели могут делиться опытом между собой в малых группах.
Терентьев добавил, что важно помнить, что преподаватели – это не роботы, а люди, которые сталкиваются с проблемами изоляции и повышенным стрессом. Нужно наращивать работу психологических служб в вузе и уделять внимание не только студентам, но и преподавателям.
"Важно понимать, что нельзя сокращать издержки за счет преподавателей, и вузам в нынешних условиях потребуется более существенная государственная поддержка для того, чтобы минимизировать негативные эффекты", - считает эксперт.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о необходимости рассмотреть вопрос перерасчета стоимости очной формы обучения в университетах в связи с переходом на дистанционный формат. Также появились сообщения, что некоторые студенты-платники из МГУ собираются подать коллективный иск к вузу, чтобы получить перерасчет, поскольку, по их мнению, из-за ухода на дистанционное обучение качество образования снизилось. Затем президент РФ Владимир Путин заявил о том, что решение о снижении стоимости обучения может быть принято там, где есть основания для снижения, а также если это не повлечет за собой банкротство вузов.
 
Михаил ТерентьевТатьяна МоскальковаВладимир ПутинОбщество
 
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