https://ria.ru/20201223/vtb-1590481876.html

ВТБ может войти в уставной капитал "Первого канала"

ВТБ может войти в уставной капитал "Первого канала"

ВТБ рассматривает возвращение в капитал "Первого канала", из которого вышел осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T00:02

2020-12-23T00:02

2020-12-23T00:02

россия

втб капитал

втб

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_8476026fc4ce1f96907c0754ff941a6b.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВТБ рассматривает возвращение в капитал "Первого канала", из которого вышел осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала", - говорится в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала "Первого канала", вследствие которого государство сократит свою долю до 34% с 51% и получит "золотую акцию".В конце сентября стало известно, что ВТБ вышел из капитала "Первого канала", в котором через "ВТБ Капитал" владел 20%.

https://ria.ru/20201217/karty-1589633494.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, втб капитал, втб, владимир путин, экономика