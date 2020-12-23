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ВТБ может войти в уставной капитал "Первого канала"
ВТБ может войти в уставной капитал "Первого канала"
ВТБ рассматривает возвращение в капитал "Первого канала", из которого вышел осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T00:02
2020-12-23T00:02
2020-12-23T00:02
россия
втб капитал
втб
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ВТБ рассматривает возвращение в капитал "Первого канала", из которого вышел осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."ВТБ рассматривает возможность вхождения в капитал Первого канала", - говорится в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала "Первого канала", вследствие которого государство сократит свою долю до 34% с 51% и получит "золотую акцию".В конце сентября стало известно, что ВТБ вышел из капитала "Первого канала", в котором через "ВТБ Капитал" владел 20%.
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