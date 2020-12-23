https://ria.ru/20201223/vsplesk-1590574181.html

Врач обозначил сроки нового всплеска заражений коронавирусом

Врач обозначил сроки нового всплеска заражений коронавирусом

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет после новогодних праздников, а его пик — в феврале-марте. Такое мнение высказал врач-терапевт Андрей Кондрахин... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:57

2020-12-23T14:57

2020-12-23T15:52

распространение нового коронавируса

андрей кондрахин

денис проценко

коронавирус в россии

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общество

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Новый всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет после новогодних праздников, а его пик — в феврале-марте. Такое мнение высказал врач-терапевт Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой".Он отметил, что понятие волн условно и подразумевает деление на этапы, которое зависит от количества больных. Следующий всплеск произойдет после новогодних каникул из-за того, что в праздники люди могут пренебрегать правилами безопасности. "Отсчитываем от этих выходных 14 дней и получаем то, что заболеваемость пойдет вверх в конце января, а так называемая третья волна придется на конец февраля — март", — пояснил Кондрахин, отметив, что ситуация может усугубиться после 23 февраля и 8 марта.Кроме того, он напомнил, что многие уедут из Москвы в регионы, а затем после праздников вернутся в столицу, что будет способствовать более быстрому распространению болезни. Некоторые и вовсе отправятся за границу. Третий всплеск заболеваемости, по его мнению, не приведет к росту числа летальных исходов, однако на здравоохранение возрастет нагрузка.В то же время Кондрахин уверен, что сделанные за время пандемии выводы помогут не допустить обострения ситуации.Ранее главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова рассказал, что рост числа заболевших после праздников будет зависеть от сознательности людей. Он выразил надежду, что многие носят маски, а также пользуются антисептиками и соблюдают дистанцию. Кроме того, главврач допустил, что пандемия в России отступит в конце года, а к лету 2021 года инфекция ослабнет.Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко допустил возможность наступления третьей волны коронавирусной инфекции на основе "исторического анализа". Он напомнил, что испанка, птичий и свиной грипп обострялись трижды. При этом ситуация с загруженностью больниц, по его словам, стала лучше.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/myasnikov-1590505730.html

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андрей кондрахин, денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), москва, общество