https://ria.ru/20201223/veto-1590653885.html

Трамп отказался подписать бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"

Трамп отказался подписать бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"

Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет, сообщил Белый дом. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T23:20

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2020-12-23T23:56

северный поток — 2

турецкий поток

с-400 «триумф»

китай

вашингтон (город)

дональд трамп

конгресс сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет, сообщил Белый дом.Президент назвал одобренный конгрессом документ "подарком" России и Китаю.Ранее Трамп предупреждал, что заблокирует 740-миллиардный оборонный бюджет, несмотря на то что в парламенте документ получил поддержку, позволяющую обойти его вето.Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.

https://ria.ru/20201223/pentagon-1590370151.html

китай

вашингтон (город)

сша

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северный поток — 2, турецкий поток, с-400 «триумф», китай, вашингтон (город), дональд трамп, конгресс сша, сша, в мире