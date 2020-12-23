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Трамп отказался подписать бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"
Трамп отказался подписать бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"
Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет, сообщил Белый дом. РИА Новости, 23.12.2020
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северный поток — 2
турецкий поток
с-400 «триумф»
китай
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дональд трамп
конгресс сша
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет, сообщил Белый дом.Президент назвал одобренный конгрессом документ "подарком" России и Китаю.Ранее Трамп предупреждал, что заблокирует 740-миллиардный оборонный бюджет, несмотря на то что в парламенте документ получил поддержку, позволяющую обойти его вето.Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.
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северный поток — 2, турецкий поток, с-400 «триумф», китай, вашингтон (город), дональд трамп, конгресс сша, сша, в мире

Трамп отказался подписать бюджет с санкциями по "Северному потоку — 2"

23:20 23.12.2020 (обновлено: 23:56 23.12.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп наложил вето на одобренный конгрессом оборонный бюджет, сообщил Белый дом.

"Я возвращаю резолюцию. <…> К сожалению, она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики", — говорится в заявлении главы государства, адресованном Палате представителей конгресса США.

Президент назвал одобренный конгрессом документ "подарком" России и Китаю.
Ранее Трамп предупреждал, что заблокирует 740-миллиардный оборонный бюджет, несмотря на то что в парламенте документ получил поддержку, позволяющую обойти его вето.
Законопроект предусматривает, в частности, расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.
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Северный поток — 2Турецкий потокС-400 «Триумф»КитайВашингтон (город)Дональд ТрампКонгресс СШАСШАВ мире
 
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