https://ria.ru/20201223/vertolet-1590551101.html

В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку

В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку

Два человека пострадали в результате крушения частного вертолета Airbus в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:20

2020-12-23T13:20

2020-12-23T17:30

airbus

солнечный

воронежская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590612040_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1f8197818ff9b34e9eb03e0b186df18b.jpg

ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Два человека пострадали в результате крушения частного вертолета Airbus в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о случившемся поступила в экстренные службы в 12.20 мск среды."Упал в Новоподклетном вертолет в поле. Погибших нет. Два человека в нем было: один в тяжелом состоянии, другой - в среднем... Они в вертолетном клубе в поселке Солнечный стояли, брали ангар в аренду. Выехали для тренировок", - сказал собеседник агентства.По его словам, кому принадлежит вертолет, пока устанавливается. Для эвакуации пострадавших будет задействован вертолет санавиации.

https://ria.ru/20201208/vertolet-1588314706.html

солнечный

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

airbus, солнечный, воронежская область, происшествия