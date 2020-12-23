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В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку
В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку
Два человека пострадали в результате крушения частного вертолета Airbus в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:20
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airbus
солнечный
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Два человека пострадали в результате крушения частного вертолета Airbus в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о случившемся поступила в экстренные службы в 12.20 мск среды."Упал в Новоподклетном вертолет в поле. Погибших нет. Два человека в нем было: один в тяжелом состоянии, другой - в среднем... Они в вертолетном клубе в поселке Солнечный стояли, брали ангар в аренду. Выехали для тренировок", - сказал собеседник агентства.По его словам, кому принадлежит вертолет, пока устанавливается. Для эвакуации пострадавших будет задействован вертолет санавиации.
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airbus, солнечный, воронежская область, происшествия

В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку

13:20 23.12.2020 (обновлено: 17:30 23.12.2020)
 
© СК РФМесто жесткой посадки вертолета под Воронежем. Кадр видео
Место жесткой посадки вертолета под Воронежем. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© СК РФ
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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Два человека пострадали в результате крушения частного вертолета Airbus в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о случившемся поступила в экстренные службы в 12.20 мск среды.
"Упал в Новоподклетном вертолет в поле. Погибших нет. Два человека в нем было: один в тяжелом состоянии, другой - в среднем... Они в вертолетном клубе в поселке Солнечный стояли, брали ангар в аренду. Выехали для тренировок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, кому принадлежит вертолет, пока устанавливается. Для эвакуации пострадавших будет задействован вертолет санавиации.
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AirbusСолнечныйВоронежская областьПроисшествия
 
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