https://ria.ru/20201223/vertolet-1590551101.html
В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку
В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку
Два человека пострадали в результате крушения частного вертолета Airbus в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:20
2020-12-23T13:20
2020-12-23T17:30
airbus
солнечный
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Два человека пострадали в результате крушения частного вертолета Airbus в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о случившемся поступила в экстренные службы в 12.20 мск среды."Упал в Новоподклетном вертолет в поле. Погибших нет. Два человека в нем было: один в тяжелом состоянии, другой - в среднем... Они в вертолетном клубе в поселке Солнечный стояли, брали ангар в аренду. Выехали для тренировок", - сказал собеседник агентства.По его словам, кому принадлежит вертолет, пока устанавливается. Для эвакуации пострадавших будет задействован вертолет санавиации.
https://ria.ru/20201208/vertolet-1588314706.html
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airbus, солнечный, воронежская область, происшествия