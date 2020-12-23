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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590519794.html
Опрос показал, сколько процентов россиян собираются привиться от COVID-19
Опрос показал, сколько процентов россиян собираются привиться от COVID-19
Прививку вакциной от коронавируса собираются сделать 38% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:13
2020-12-23T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вциом
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Прививку вакциной от коронавируса собираются сделать 38% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.Согласно опросу, в той или иной степени о начале масштабной вакцинации от коронавируса слышали 97% россиян, причем 58% сообщили о высокой степени информированности. Отмечается, что лучше осведомлены о начале вакцинации жители Москвы и Санкт-Петербурга (68%) и городов с населением 500-950 тысяч жителей.Как показал опрос, прививку вакциной от коронавируса собираются сделать 38% россиян. Чаще прививку хотят сделать респонденты от 45 до 59 лет (44%), а также люди старше 60 лет (49%).Не желают делать прививку 52%, выше эта доля среди молодых россиян 25-34 лет (70%).Также 29% опрошенных рассчитывают сделать прививку уже в этом году.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 11 и 19 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вциом, москва, санкт-петербург, общество

Опрос показал, сколько процентов россиян собираются привиться от COVID-19

11:13 23.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский работник набирает в шприц препарат Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Прививку вакциной от коронавируса собираются сделать 38% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Согласно опросу, в той или иной степени о начале масштабной вакцинации от коронавируса слышали 97% россиян, причем 58% сообщили о высокой степени информированности. Отмечается, что лучше осведомлены о начале вакцинации жители Москвы и Санкт-Петербурга (68%) и городов с населением 500-950 тысяч жителей.
Как показал опрос, прививку вакциной от коронавируса собираются сделать 38% россиян. Чаще прививку хотят сделать респонденты от 45 до 59 лет (44%), а также люди старше 60 лет (49%).
Не желают делать прививку 52%, выше эта доля среди молодых россиян 25-34 лет (70%).
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Также 29% опрошенных рассчитывают сделать прививку уже в этом году.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 11 и 19 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВЦИОММоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
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