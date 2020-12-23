https://ria.ru/20201223/vaktsina-1590519794.html

Опрос показал, сколько процентов россиян собираются привиться от COVID-19

Опрос показал, сколько процентов россиян собираются привиться от COVID-19

Прививку вакциной от коронавируса собираются сделать 38% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:13

2020-12-23T11:13

2020-12-23T11:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вциом

москва

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589567432_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_668a0e713dfd51771cabf91e168f77bd.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Прививку вакциной от коронавируса собираются сделать 38% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.Согласно опросу, в той или иной степени о начале масштабной вакцинации от коронавируса слышали 97% россиян, причем 58% сообщили о высокой степени информированности. Отмечается, что лучше осведомлены о начале вакцинации жители Москвы и Санкт-Петербурга (68%) и городов с населением 500-950 тысяч жителей.Как показал опрос, прививку вакциной от коронавируса собираются сделать 38% россиян. Чаще прививку хотят сделать респонденты от 45 до 59 лет (44%), а также люди старше 60 лет (49%).Не желают делать прививку 52%, выше эта доля среди молодых россиян 25-34 лет (70%).Также 29% опрошенных рассчитывают сделать прививку уже в этом году.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 11 и 19 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вциом, москва, санкт-петербург, общество