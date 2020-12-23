Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201223/ulitsy-1590524760.html
В Москве перекроют ряд улиц в новогоднюю ночь
В Москве перекроют ряд улиц в новогоднюю ночь
Ряд улиц Москвы перекроют в ночь на 1 января из-за проведения праздничного салюта, ограничения в центре начнутся с 7 утра 31 декабря, сообщается в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:34
2020-12-23T11:34
новый год—2021
тинао
вера мухина
департамент транспорта г. москвы
рамзан кадыров
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/27659/14/276591428_0:212:600:550_1920x0_80_0_0_7d0e39e5eeb3dd3ff31b4e13b2340c27.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ряд улиц Москвы перекроют в ночь на 1 января из-за проведения праздничного салюта, ограничения в центре начнутся с 7 утра 31 декабря, сообщается в telegram-канале "Дептранс.Оперативно"."В ночь на 1 января 2021 г. из-за проведения праздничных фейерверков перекроют ряд участков в нескольких округах Москвы. Ограничения в центре начнутся уже с 7:00 31 декабря," - говорится в сообщении.ЦентрУточняется, что в период с 7.00 31 декабря до 05.00 1 января ограничено движение транспорта на участке Большого Москворецкого моста в сторону улицы Варварка от Болотной улицы до Москворецкой улицы.В период с 23.00 31 декабря до 00.15 1 января полностью будет перекрыто движение на участке Большой Москворецкий мост от Болотной улицы до Москворецкой улицы, на Москворецкой улице от улицы Варварка до Москворецкой набережной.Кроме того, в этот же период перекрыто движение на участке площади Васильевского спуска от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, на участке Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до Китай-городского проезда, а также на участке Ратушской набережной от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста.На Кремлевской набережной будет перекрыто движение от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, на Софийской набережной от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста.Движение транспорта будет запрещено на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого Моста и на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади.ЗападВ период с 00.40 до 01.10 1 января полностью перекрыто движение на участке улицы Федосьино от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда №518.Также движение транспорта будет перекрыто на участке улицы Кадырова от улицы Адмирала Лазерева до Бунинской аллеи в период с 00.40 до 01.10 1 января.ТиНАОВ этот же период будет полностью перекрыто движение на участке Физической улицы от Калужского шоссе до Солнечной улицы и от Центральной улицы от дома 26 до Солнечной улицы.ЗеленоградВводится полное перекрытие для движения транспорта на Озерной аллее от Центрального проспекта до дом 5 строение 2 по Георгиевскому проспекту.
https://ria.ru/20201222/salyut-1590466103.html
https://ria.ru/20201223/sochi-1590262581.html
тинао
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/27659/14/276591428_0:156:600:606_1920x0_80_0_0_749d8e29b33af25772e8747a0ba32e9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тинао, вера мухина, департамент транспорта г. москвы, рамзан кадыров, москва, общество

В Москве перекроют ряд улиц в новогоднюю ночь

11:34 23.12.2020
 
© Инфографика . Артем Семенов / Перейти в фотобанкПерекрытие улиц в Москве
Перекрытие улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Инфографика . Артем Семенов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ряд улиц Москвы перекроют в ночь на 1 января из-за проведения праздничного салюта, ограничения в центре начнутся с 7 утра 31 декабря, сообщается в telegram-канале "Дептранс.Оперативно".
"В ночь на 1 января 2021 г. из-за проведения праздничных фейерверков перекроют ряд участков в нескольких округах Москвы. Ограничения в центре начнутся уже с 7:00 31 декабря," - говорится в сообщении.

Центр

Уточняется, что в период с 7.00 31 декабря до 05.00 1 января ограничено движение транспорта на участке Большого Москворецкого моста в сторону улицы Варварка от Болотной улицы до Москворецкой улицы.
В период с 23.00 31 декабря до 00.15 1 января полностью будет перекрыто движение на участке Большой Москворецкий мост от Болотной улицы до Москворецкой улицы, на Москворецкой улице от улицы Варварка до Москворецкой набережной.
Могила и мавзолей немецкого философа Иммануила Канта у стен Кафедрального Кенигсбергского собора - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 20:39Распространение нового коронавируса
В Калининграде отказались от салюта и концерта в Новый год из-за COVID-19
Кроме того, в этот же период перекрыто движение на участке площади Васильевского спуска от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, на участке Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до Китай-городского проезда, а также на участке Ратушской набережной от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста.
На Кремлевской набережной будет перекрыто движение от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, на Софийской набережной от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста.
Движение транспорта будет запрещено на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого Моста и на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади.
Открытие горнолыжного сезона на курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 08:00Туризм
Пора отдыхать! Что делать в Сочи на Новый год

Запад

В период с 00.40 до 01.10 1 января полностью перекрыто движение на участке улицы Федосьино от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда №518.
Юго-запад
Также движение транспорта будет перекрыто на участке улицы Кадырова от улицы Адмирала Лазерева до Бунинской аллеи в период с 00.40 до 01.10 1 января.

ТиНАО

В этот же период будет полностью перекрыто движение на участке Физической улицы от Калужского шоссе до Солнечной улицы и от Центральной улицы от дома 26 до Солнечной улицы.

Зеленоград

Вводится полное перекрытие для движения транспорта на Озерной аллее от Центрального проспекта до дом 5 строение 2 по Георгиевскому проспекту.
 
Новый год—2021ТиНАОВера МухинаДепартамент транспорта г. МосквыРамзан КадыровМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
Лента новостейМолния