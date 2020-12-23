https://ria.ru/20201223/ulitsy-1590524760.html

В Москве перекроют ряд улиц в новогоднюю ночь

В Москве перекроют ряд улиц в новогоднюю ночь

Ряд улиц Москвы перекроют в ночь на 1 января из-за проведения праздничного салюта, ограничения в центре начнутся с 7 утра 31 декабря, сообщается в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:34

2020-12-23T11:34

2020-12-23T11:34

новый год—2021

тинао

вера мухина

департамент транспорта г. москвы

рамзан кадыров

москва

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Ряд улиц Москвы перекроют в ночь на 1 января из-за проведения праздничного салюта, ограничения в центре начнутся с 7 утра 31 декабря, сообщается в telegram-канале "Дептранс.Оперативно"."В ночь на 1 января 2021 г. из-за проведения праздничных фейерверков перекроют ряд участков в нескольких округах Москвы. Ограничения в центре начнутся уже с 7:00 31 декабря," - говорится в сообщении.ЦентрУточняется, что в период с 7.00 31 декабря до 05.00 1 января ограничено движение транспорта на участке Большого Москворецкого моста в сторону улицы Варварка от Болотной улицы до Москворецкой улицы.В период с 23.00 31 декабря до 00.15 1 января полностью будет перекрыто движение на участке Большой Москворецкий мост от Болотной улицы до Москворецкой улицы, на Москворецкой улице от улицы Варварка до Москворецкой набережной.Кроме того, в этот же период перекрыто движение на участке площади Васильевского спуска от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, на участке Москворецкой набережной от Большого Москворецкого моста до Китай-городского проезда, а также на участке Ратушской набережной от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста.На Кремлевской набережной будет перекрыто движение от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, на Софийской набережной от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста.Движение транспорта будет запрещено на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого Моста и на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади.ЗападВ период с 00.40 до 01.10 1 января полностью перекрыто движение на участке улицы Федосьино от улицы Скульптора Мухиной до Проектируемого проезда №518.Также движение транспорта будет перекрыто на участке улицы Кадырова от улицы Адмирала Лазерева до Бунинской аллеи в период с 00.40 до 01.10 1 января.ТиНАОВ этот же период будет полностью перекрыто движение на участке Физической улицы от Калужского шоссе до Солнечной улицы и от Центральной улицы от дома 26 до Солнечной улицы.ЗеленоградВводится полное перекрытие для движения транспорта на Озерной аллее от Центрального проспекта до дом 5 строение 2 по Георгиевскому проспекту.

https://ria.ru/20201222/salyut-1590466103.html

https://ria.ru/20201223/sochi-1590262581.html

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тинао, вера мухина, департамент транспорта г. москвы, рамзан кадыров, москва, общество