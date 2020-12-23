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Украина упростила получение вида на жительство для граждан Белоруссии
Украина упростила получение вида на жительство для граждан Белоруссии
Кабинет министров Украины на заседании в среду упростил процедуру получения вида на жительство для граждан Белоруссии, в частности это касается IT-специалистов... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:22
2020-12-23T16:06
денис шмыгаль
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду упростил процедуру получения вида на жительство для граждан Белоруссии, в частности это касается IT-специалистов и членов их семей, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении миграционных и других процедур для IT-специалистов из Белоруссии.Вместе с тем премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что по новым правилам заявление на предоставление вида на жительство будет выдаваться IT-специалистам из Белоруссии в трехдневный срок.Кабмин Украины с 14 октября упростил порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в страну в безвизовом режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, решение стало особенно актуально для граждан Белоруссии. Согласно решению, граждане других стран, с которыми у Украины действует соглашение о безвизовом въезде, могут подать документы на оформление вида на жительства без выезда из страны в связи с изменением цели въезда. В то же время упрощение не касается граждан РФ.
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денис шмыгаль, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Украина упростила получение вида на жительство для граждан Белоруссии

15:22 23.12.2020 (обновлено: 16:06 23.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Сотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду упростил процедуру получения вида на жительство для граждан Белоруссии, в частности это касается IT-специалистов и членов их семей, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении миграционных и других процедур для IT-специалистов из Белоруссии.
"Проектом постановления предлагается установить, что граждане Белоруссии, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности, специалистами в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых соответствует интересам Украины, и члены их семей одновременно с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию… обращаются в государственную миграционную службу для оформления вида на временное проживание и получают его в сокращенный срок", - говорится в документе.
Вместе с тем премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что по новым правилам заявление на предоставление вида на жительство будет выдаваться IT-специалистам из Белоруссии в трехдневный срок.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 21:25
Глава МИД Украины заявил, что не собирается "душить" Белоруссию
Кабмин Украины с 14 октября упростил порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в страну в безвизовом режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, решение стало особенно актуально для граждан Белоруссии. Согласно решению, граждане других стран, с которыми у Украины действует соглашение о безвизовом въезде, могут подать документы на оформление вида на жительства без выезда из страны в связи с изменением цели въезда. В то же время упрощение не касается граждан РФ.
 
Денис ШмыгальВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
 
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