https://ria.ru/20201223/ukraina-1590580341.html

Украина упростила получение вида на жительство для граждан Белоруссии

Украина упростила получение вида на жительство для граждан Белоруссии

Кабинет министров Украины на заседании в среду упростил процедуру получения вида на жительство для граждан Белоруссии, в частности это касается IT-специалистов... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:22

2020-12-23T15:22

2020-12-23T16:06

денис шмыгаль

владимир зеленский

белоруссия

украина

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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду упростил процедуру получения вида на жительство для граждан Белоруссии, в частности это касается IT-специалистов и членов их семей, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении миграционных и других процедур для IT-специалистов из Белоруссии.Вместе с тем премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что по новым правилам заявление на предоставление вида на жительство будет выдаваться IT-специалистам из Белоруссии в трехдневный срок.Кабмин Украины с 14 октября упростил порядок выдачи вида на жительство гражданам третьих стран, которые могут попасть в страну в безвизовом режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, решение стало особенно актуально для граждан Белоруссии. Согласно решению, граждане других стран, с которыми у Украины действует соглашение о безвизовом въезде, могут подать документы на оформление вида на жительства без выезда из страны в связи с изменением цели въезда. В то же время упрощение не касается граждан РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/ukraina-1586698636.html

белоруссия

украина

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денис шмыгаль, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире