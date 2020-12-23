https://ria.ru/20201223/ugrozy-1590624800.html

National Interest заявил об угрозе военного столкновения России и США

National Interest заявил об угрозе военного столкновения России и США

Американское издание National Interest призвало руководство США пересмотреть свою внешнюю политику в отношении России и Китая, поскольку продолжение... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T18:25

2020-12-23T18:25

2020-12-23T23:16

россия

нато

эстония

латвия

китай

сирия

сша

безопасность

политика

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американское издание National Interest призвало руководство США пересмотреть свою внешнюю политику в отношении России и Китая, поскольку продолжение сложившегося курса, по мнению авторов публикации, может привести к печальным последствиям.Издание указывает, что политика США на российском направлении скрывает в себе три угрозы:В статье отмечается, что в мире растет вероятность ядерного противостояния, пока Вашингтон стремится поддерживать свою гегемонию, недооценивая последствия внешнеполитических решений.Как отмечает издание, США полагаются на "ненадежных союзников", в частности — НАТО, в противостоянии с "ненужным противниками" — Россией и Китаем.В статье указывается, что Кремль действовал осторожно до тех пор, пока расширение Североатлантического альянса не коснулось бывших советских республик."Более того, чтобы сделать возможным расширение НАТО, Латвия и Эстония лишили своих жителей русского происхождения гражданских прав", — отмечает издание.Также в статье говорится, что и Россия и Китай предпочли бы нормальные отношения с США антиамериканскому союзу."Необходимо признать, что международные отношения редко бывают черно-белыми. Союзы должны быть средством политики США, но не целью. И, нравится нам это или нет, история всегда повторяется. Те, кто противятся принятию этого, рискуют оказаться на ее неправильной стороне", — резюмирует издание.

https://ria.ru/20201219/nato-1589962578.html

https://ria.ru/20201217/unichtozhenie-1589602927.html

https://ria.ru/20201210/samolety-1588623233.html

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сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, эстония, латвия, китай, сирия, сша, безопасность, политика