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National Interest заявил об угрозе военного столкновения России и США
National Interest заявил об угрозе военного столкновения России и США
Американское издание National Interest призвало руководство США пересмотреть свою внешнюю политику в отношении России и Китая, поскольку продолжение... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T18:25
2020-12-23T23:16
россия
нато
эстония
латвия
китай
сирия
сша
безопасность
политика
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американское издание National Interest призвало руководство США пересмотреть свою внешнюю политику в отношении России и Китая, поскольку продолжение сложившегося курса, по мнению авторов публикации, может привести к печальным последствиям.Издание указывает, что политика США на российском направлении скрывает в себе три угрозы:В статье отмечается, что в мире растет вероятность ядерного противостояния, пока Вашингтон стремится поддерживать свою гегемонию, недооценивая последствия внешнеполитических решений.Как отмечает издание, США полагаются на "ненадежных союзников", в частности — НАТО, в противостоянии с "ненужным противниками" — Россией и Китаем.В статье указывается, что Кремль действовал осторожно до тех пор, пока расширение Североатлантического альянса не коснулось бывших советских республик."Более того, чтобы сделать возможным расширение НАТО, Латвия и Эстония лишили своих жителей русского происхождения гражданских прав", — отмечает издание.Также в статье говорится, что и Россия и Китай предпочли бы нормальные отношения с США антиамериканскому союзу."Необходимо признать, что международные отношения редко бывают черно-белыми. Союзы должны быть средством политики США, но не целью. И, нравится нам это или нет, история всегда повторяется. Те, кто противятся принятию этого, рискуют оказаться на ее неправильной стороне", — резюмирует издание.
https://ria.ru/20201219/nato-1589962578.html
https://ria.ru/20201217/unichtozhenie-1589602927.html
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россия, нато, эстония, латвия, китай, сирия, сша, безопасность, политика

National Interest заявил об угрозе военного столкновения России и США

18:25 23.12.2020 (обновлено: 23:16 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевКремлевская стена
Кремлевская стена - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американское издание National Interest призвало руководство США пересмотреть свою внешнюю политику в отношении России и Китая, поскольку продолжение сложившегося курса, по мнению авторов публикации, может привести к печальным последствиям.
Издание указывает, что политика США на российском направлении скрывает в себе три угрозы:
  • возможность прямого столкновения между Москвой и Вашингтоном в регионах, где они встречаются лицом к лицу, например в Сирии;
  • рост числа россиян, якобы считающих, что обострение — единственный путь развития отношений с США;
  • возможность альянса России и Китая.
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В статье отмечается, что в мире растет вероятность ядерного противостояния, пока Вашингтон стремится поддерживать свою гегемонию, недооценивая последствия внешнеполитических решений.
Как отмечает издание, США полагаются на "ненадежных союзников", в частности — НАТО, в противостоянии с "ненужным противниками" — Россией и Китаем.
В статье указывается, что Кремль действовал осторожно до тех пор, пока расширение Североатлантического альянса не коснулось бывших советских республик.
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"Более того, чтобы сделать возможным расширение НАТО, Латвия и Эстония лишили своих жителей русского происхождения гражданских прав", — отмечает издание.
Также в статье говорится, что и Россия и Китай предпочли бы нормальные отношения с США антиамериканскому союзу.
"Необходимо признать, что международные отношения редко бывают черно-белыми. Союзы должны быть средством политики США, но не целью. И, нравится нам это или нет, история всегда повторяется. Те, кто противятся принятию этого, рискуют оказаться на ее неправильной стороне", — резюмирует издание.
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