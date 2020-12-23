https://ria.ru/20201223/ugol-1590449107.html

Назад в прошлое. Как Украина отказывается от угля

Назад в прошлое. Как Украина отказывается от угля

Киев намерен постепенно отказаться от угля — топлива, на котором работает энергетика и металлургия страны. Впрочем, потребление сокращается само собой — из-за... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T08:00

2020-12-23T08:00

2020-12-23T08:08

андрей тарасенко

жкх

андрей суздальцев

евросоюз

владимир зеленский

белоруссия

норвегия

украина

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Киев намерен постепенно отказаться от угля — топлива, на котором работает энергетика и металлургия страны. Впрочем, потребление сокращается само собой — из-за потери Донбасса и деградации промышленности. Что ждет энергокомплекс Украины, разбиралось РИА Новости. Оборвет цепочкиВ середине декабря Зеленский озаботился глобальным потеплением. "Мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики — <…> сокращение на 58-64 процента", — сказал он, выступая онлайн на мероприятии с длинным названием — Саммит по амбициозным задачам в связи с изменением климата. "Продолжается процесс пересмотра энергетической стратегии Украины, предусматривающей развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля, — продолжил президент клясться в верности зеленому курсу. — Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов".Киев будет постепенно сокращать генерацию на угле, чтобы в далеком будущем — к 2070 году — полностью отказаться от ископаемого топлива, сообщил на другом форуме — совместном с немецкими энергетиками — премьер-министр Денис Шмыгаль. От этой зеленой европолитики на Украине в восторге далеко не все. Так, год назад главный аналитик горно-металлургического ресурса GMK Center Андрей Тарасенко высказывал опасения, что новые экологические пошлины ЕС на импорт металлопродукции окажутся губительными для украинских производителей. "Это оборвет производственные цепочки, нанесет невосполнимый ущерб металлургии", — отмечал эксперт. Электроэнергия в стране дорожает давно. В 2019-м Украина приблизила внутренние стандарты к европейским, и стоимость электричества для промышленных потребителей взлетела сразу на четверть. В июле украинские тарифы на электроэнергию даже превзошли европейские. И в декабре цена "на сутки вперед" остается выше, чем у соседей. Местные СМИ на основе данных европейской энергобиржи Nord Pool подсчитали, что в Норвегии, Швеции, Дании и Германии электричество дешевле. Отдаю деньгиУ украинских предприятий и без того проблемы с топливом, в том числе углем. Из-за военной операции в Донбассе возникли перебои в поставках. В 2017-м добавилась блокада региона националистами. В 2019-м Зеленский признал, что Украина все равно приобретает уголь Донбасса, но переплачивают, поскольку топливо идет через Россию или Белоруссию. "Пацаны, что вы такое мелете? Вы покупаете этот уголь", — вразумлял он националистов, перекрывших границу с непризнанными республиками.Телеканал "Прямий" указал на металлургические предприятия, дистрибьюторов газа и дизтоплива как на лидеров импорта из России. Крупнейшим контрагентом поставщиков "страны-агрессора" оказалось и само государство: Киев закупал ядерное топливо для атомных электростанций. Карантин из-за коронавируса сильно ослабил экономическую активность во всем мире, но украинская индустрия и до этого чувствовала себя не лучшим образом. По итогам 2019-го в стране зафиксировали рост реального ВВП на 3,5-3,6 процента и вместе с тем — сокращение промышленного производства.Равнение на КитайКиев не видит проблем в снижении добычи угля, говорит украинский экономист Алексей Кущ. "Энергетика Украины была рассчитана на индустриально развитое, даже мощное государство. Но ресурсов, чтобы содержать такой огромный энергетический комплекс, нет. К 2030-му практически у всех ядерных реакторов заканчивается срок службы, надо строить новые. Возникает вопрос: а зачем?" — рассуждает собеседник агентства. "Сырьевой экономике не нужны АЭС, вполне сгодятся печки на торфе и дровах, солнечные батареи и ветряки. Восстановление промышленного ядра потребует и ядерной, и тепловой генерации, что никак не вяжется с зеленой энергетикой", — добавляет Кущ. По его словам, перспективная экономическая модель Киева описывается формулой "куда кривая вывезет". "Страна превращается в аграрную, выпадают целые сегменты промышленности, энергетика к этому приспосабливается, то есть фактически деградирует. Да, украинские предприятия теряют конкурентоспособность из-за высоких тарифов. Но все минусы камуфлируют в медиа. Деиндустриализацию называют красивыми словами, вот и все", — полагает эксперт. По его мнению, Украине нет смысла копировать структуру энергобаланса Европы: "Там совершенно другой уклад экономики, для нас это неактуально. Нам лучше ориентироваться на национальную стратегию Китая". Специалист по экономике постсоветских государств Андрей Суздальцев также отмечает, что Украина возвращается к аграрно-индустриальному укладу. "Для технологически развитой Европы это оригинально. Но и при выборе пути, скажем так, в деревню надо помнить, что выбросы есть и от сельского хозяйства. И сопутствующих отраслей вроде производства удобрений", — указывает он. Кроме того, агросектор страны примитивен и конкурентоспособен лишь за счет климата и чернозема. Действительно, еще несколько лет назад Международный институт прикладного системного анализа пришел к выводу, что аграрный сектор — крупнейший источник парниковых выбросов, не содержащих углекислого газа: сказывается распространение синтетических удобрений и разведение скота.В целом же, считает Суздальцев, Украина выполнит обязательства по эмиссии, так как промышленная база деградирует, производственные фонды устарели и не обновляются. "Экологическая обстановка, конечно, улучшится, люди тоже вернутся в "счастливое прошлое", доиндустриальное", — добавляет эксперт. Однако, подчеркивает он, развитие зеленых технологий и развал промышленности — далеко не одно и то же.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Россия хочет помочь Украине с возведением новых блоков Хмельницкой АЭС Владимир Путин поделился планами создания крупного холдинга, в который могут войти предприятия атомного машиностроения, энергетики и топливного цикла России и Украины. 2020-12-23T08:00 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей тарасенко, жкх, андрей суздальцев, евросоюз, владимир зеленский, белоруссия, норвегия, украина