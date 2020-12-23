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В Уфе таксист спас кассиршу от вооруженного налетчика в бистро
В Уфе таксист спас кассиршу от вооруженного налетчика в бистро
Таксист спас кассиршу в бистро в Уфе от вооружённого налетчика и задержал его до приезда полиции, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:23
2020-12-23T13:23
2020-12-23T13:23
уфа
происшествия
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УФА, 23 дек – РИА Новости. Таксист спас кассиршу в бистро в Уфе от вооружённого налетчика и задержал его до приезда полиции, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.По данным ведомства, инцидент произошел в центре Уфы на проспекте Октября в точке общественного питания.Скрыться с места преступления "ему помешал 58-летний таксист, который сидел в машине около входа в бистро". "Он обратил внимание, что в помещении кулинарии идет драка и слышен странный шум. Шофер вошел внутрь и, быстро сориентировавшись, спас продавщицу от вооруженного налетчика, задержав его до приезда полиции", - говорится в релизе.Раненая госпитализирована.Инцидент попал в объектив камер наблюдений. На кадрах видно, как женщина активно сопротивляется и как мужчина задерживает злоумышленника.
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уфа, происшествия
УФА, 23 дек – РИА Новости.
Таксист спас кассиршу в бистро в Уфе
от вооружённого налетчика и задержал его до приезда полиции, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошел в центре Уфы на проспекте Октября в точке общественного питания.
"Мужчина вошел в бистро и попросил кассиршу подзарядить мобильник. Подойдя вплотную, злоумышленник пригрозил ножом и потребовал всю наличность. Работница стала оказывать сопротивление. Тогда налетчик нанес несколько ударов ножом и забрал из кассы деньги", - сообщает МВД.
Скрыться с места преступления "ему помешал 58-летний таксист, который сидел в машине около входа в бистро". "Он обратил внимание, что в помещении кулинарии идет драка и слышен странный шум. Шофер вошел внутрь и, быстро сориентировавшись, спас продавщицу от вооруженного налетчика, задержав его до приезда полиции", - говорится в релизе.
Раненая госпитализирована.
Инцидент попал в объектив камер наблюдений. На кадрах видно, как женщина активно сопротивляется и как мужчина задерживает злоумышленника.