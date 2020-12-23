https://ria.ru/20201223/turtsiya-1590521292.html

Большинство отелей Турции не откажутся от новогодних программ

Большинство отелей Турции не откажутся от новогодних программ

В большинстве отелей Турции решили не отказываться полностью от новогодних развлекательных программ, несмотря на соответствующий запрет со стороны местных... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:46

2020-12-23T12:46

2020-12-23T12:46

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

отели

мвд турции

туристы

анталья (провинция)

новый год

турция

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В большинстве отелей Турции решили не отказываться полностью от новогодних развлекательных программ, несмотря на соответствующий запрет со стороны местных властей, сообщает TourDom.ru. Накануне МВД Турции опубликовало циркуляр, регламентирующий работу гостиниц с 31 декабря по 4 января. Согласно документу, запрещены гала-ужины, дискотеки, шоу, выступления диджеев, а также реклама подобных мероприятий. После 22:00 необходимо выключить всю музыку на территории отелей. Рекомендуется также не допускать скопления людей. За нарушения циркуляра служащим администрации комплексов грозят не только штрафы, но и уголовная ответственность. Эту тему в социальных сетях обсуждают и представители российской туррозницы. По словам некоторых турагентов, отдыхающих сейчас в Турции, негласно власти даже запретили наливать туристам алкоголь в барах и ресторанах. Поэтому вопрос празднования Нового года стоит остро. Тем не менее, по словам владелицы турагентства из Антальи Марии Шекер, после выхода постановления отказались от праздничных мероприятий единицы: отельерам не хочется возвращать заработанные деньги. Впрочем, программу вечеров пришлось скорректировать. В частности, гала-ужины отменены повсеместно. Например, один из крупнейших отелей Антальи, чтобы не противоречить правилам, назвал его шведским столом, а место проведения перенес из отдельного банкетного зала в ресторан комплекса. Включать музыку после 21:00 тоже не собираются, просто в зале останутся работать музыканты, которые и так играют для посетителей во время еды.По словам директора по продажам сети гостиниц Сами Йылмаза, заявленные мероприятия состоятся в полном объеме практически во всех объектах, однако время их окончания в каждом конкретном случае будет определять администрация отеля. "Где-то завершение официальной части намечено на 22:00, где-то – на 23:00. В гостиницах будут стараться найти компромисс между выполнением циркуляра и интересам гостей", – рассказал он. Эксперт добавил, что празднование продолжится, но отдыхающих будут распределять по разным ресторанам и барам комплексов, чтобы не было скопления людей. "В любом случае никто не заставит туристов расходиться по номерам", – заключил он.

https://ria.ru/20201220/retsepty-1589141819.html

https://ria.ru/20201213/ukrasheniya-1588176310.html

анталья (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, отели, мвд турции, туристы, анталья (провинция), новый год, турция, отдых