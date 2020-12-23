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https://ria.ru/20201223/tsunami-1590633800.html
Найдены следы цунами, смывшего древние поселения в Израиле
Найдены следы цунами, смывшего древние поселения в Израиле
Американские и израильские ученые обнаружили свидетельства того, что примерно десять тысяч лет назад на северо-западное побережье Израиля обрушилось самое... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T22:00
2020-12-23T22:12
наука
археология
средиземное море
земля - риа наука
израиль
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американские и израильские ученые обнаружили свидетельства того, что примерно десять тысяч лет назад на северо-западное побережье Израиля обрушилось самое мощное за всю историю региона цунами. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.Небольшие цунами — не такое редкое явление на восточном побережье Средиземного моря. Исторические записи и географические признаки указывают на то, что в последние шесть тысяч лет они происходят примерно один раз в столетие. Информации о более ранних периодах у ученых нет.Исследователи из Центра морской археологии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего, Университета штата Юта в содружестве с израильскими коллегами обнаружили в районе древнего города Тель-Дор доказательства того, что примерно 9910-9290 лет назад в этом месте на побережье обрушилось массивное цунами, превосходящее по мощности все известные для этого района аналоги."Наш проект был сосредоточен на реконструкции древнего климата и изменений окружающей среды на израильском побережье за последние 12 тысяч лет, и мы даже не мечтали найти свидетельства доисторического цунами в Израиле", — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов статьи Гилада Штиенберга (Gilad Shtienberg), аспиранта Центра морской археологии Скриппса в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Ученые проводили подводные раскопки, бурение скважин и компьютерное моделирование участка кургана, на котором в бронзовом веке, в 2000-1550 годах до нашей эры, располагался древний город Тель-Дор. Есть свидетельства, что люди здесь жили и раньше, еще 30 тысяч лет назад.Для создания цифровой модели участка Тель-Дор авторы использовали фотограмметрические методы дистанционного зондирования, а для определения палеоклиматических условий отбирали керн из скважин глубиной до девяти метров.В отложениях раннего голоцена вдоль всего побережья исследователи обнаружили слой морских раковин и песка возрастом от 9910 до 9290 лет, расположенный среди отложений болотного грунта."Ученые знают, что в начале неолита, около 10 тысяч лет назад, побережье было в четырех километрах от того места, где оно находится сегодня. Когда мы вскрыли керны и увидели слой ракушек, внедренный в сухой неолитический грунт, мы поняли, что сорвали джекпот", — говорит Штиенберг.По оценкам авторов, волна, способная нести морские ракушки и песок, должна была пройти через солоноватые водно-болотные угодья на расстояние от 1,5 до 3,5 километров от побережья и иметь высоту от 16 до 40 метров. Для сравнения, ранее задокументированные цунами в восточной части Средиземного моря распространились вглубь суши всего на 300 метров.Местные цунами обычно возникают из-за землетрясений в системе разломов Мертвого моря, вызывающих подводные оползни. Исследователи предполагают, что цунами в Тель-Дор было вызвано подобным, но более мощным сейсмическим событием. О том, что такое событие имело место, говорят и относящиеся к тому же периоду разрушения пещер в близлежащем горном хребте Кармель.Ученые считают, что палеоцунами в Тель-Доре не только смыло прибрежные поселения культурного периода от раннего до среднего докерамического неолита B (10700–9250 лет назад), но и уничтожило свидетельства предшествующих поселений натуфийцев (12500–12000 лет назад), а также артефакты докерамического неолита. Этим, по мнению исследователей, можно объяснить факт отсутствия в этом районе археологических находок за 4000-летний период.
https://ria.ru/20201223/kaspiy-1590587703.html
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археология, средиземное море, земля - риа наука, израиль

Найдены следы цунами, смывшего древние поселения в Израиле

22:00 23.12.2020 (обновлено: 22:12 23.12.2020)
 
© Фото : T. E. LevyБуровая установка извлекает керн осадочных отложений в Тель-Дор, Израиль
Буровая установка извлекает керн осадочных отложений в Тель-Дор, Израиль - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : T. E. Levy
Буровая установка извлекает керн осадочных отложений в Тель-Дор, Израиль
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американские и израильские ученые обнаружили свидетельства того, что примерно десять тысяч лет назад на северо-западное побережье Израиля обрушилось самое мощное за всю историю региона цунами. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.
Небольшие цунами — не такое редкое явление на восточном побережье Средиземного моря. Исторические записи и географические признаки указывают на то, что в последние шесть тысяч лет они происходят примерно один раз в столетие. Информации о более ранних периодах у ученых нет.
Исследователи из Центра морской археологии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего, Университета штата Юта в содружестве с израильскими коллегами обнаружили в районе древнего города Тель-Дор доказательства того, что примерно 9910-9290 лет назад в этом месте на побережье обрушилось массивное цунами, превосходящее по мощности все известные для этого района аналоги.
"Наш проект был сосредоточен на реконструкции древнего климата и изменений окружающей среды на израильском побережье за последние 12 тысяч лет, и мы даже не мечтали найти свидетельства доисторического цунами в Израиле", — приводятся в пресс-релизе издательства слова одного из авторов статьи Гилада Штиенберга (Gilad Shtienberg), аспиранта Центра морской археологии Скриппса в Калифорнийском университете в Сан-Диего.
Ученые проводили подводные раскопки, бурение скважин и компьютерное моделирование участка кургана, на котором в бронзовом веке, в 2000-1550 годах до нашей эры, располагался древний город Тель-Дор. Есть свидетельства, что люди здесь жили и раньше, еще 30 тысяч лет назад.
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Для создания цифровой модели участка Тель-Дор авторы использовали фотограмметрические методы дистанционного зондирования, а для определения палеоклиматических условий отбирали керн из скважин глубиной до девяти метров.
В отложениях раннего голоцена вдоль всего побережья исследователи обнаружили слой морских раковин и песка возрастом от 9910 до 9290 лет, расположенный среди отложений болотного грунта.
"Ученые знают, что в начале неолита, около 10 тысяч лет назад, побережье было в четырех километрах от того места, где оно находится сегодня. Когда мы вскрыли керны и увидели слой ракушек, внедренный в сухой неолитический грунт, мы поняли, что сорвали джекпот", — говорит Штиенберг.
По оценкам авторов, волна, способная нести морские ракушки и песок, должна была пройти через солоноватые водно-болотные угодья на расстояние от 1,5 до 3,5 километров от побережья и иметь высоту от 16 до 40 метров. Для сравнения, ранее задокументированные цунами в восточной части Средиземного моря распространились вглубь суши всего на 300 метров.
Местные цунами обычно возникают из-за землетрясений в системе разломов Мертвого моря, вызывающих подводные оползни. Исследователи предполагают, что цунами в Тель-Дор было вызвано подобным, но более мощным сейсмическим событием.
О том, что такое событие имело место, говорят и относящиеся к тому же периоду разрушения пещер в близлежащем горном хребте Кармель.
Ученые считают, что палеоцунами в Тель-Доре не только смыло прибрежные поселения культурного периода от раннего до среднего докерамического неолита B (10700–9250 лет назад), но и уничтожило свидетельства предшествующих поселений натуфийцев (12500–12000 лет назад), а также артефакты докерамического неолита. Этим, по мнению исследователей, можно объяснить факт отсутствия в этом районе археологических находок за 4000-летний период.
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