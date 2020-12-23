https://ria.ru/20201223/tomaty-1590642695.html

Россия разрешила ввоз томатов с 12 азербайджанских предприятий

Россия разрешила ввоз томатов с 12 азербайджанских предприятий

Россельхознадзор с 24 декабря отменяет ограничения на поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщил журналистам замруководителя... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T20:32

2020-12-23T20:32

2020-12-23T20:32

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

азербайджан

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 24 декабря отменяет ограничения на поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщил журналистам замруководителя российского ведомства Антон Кармазин.Он указал, что ограничения отменяются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии данного ведомства.Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. На прошлой неделе ведомство сообщило об отмене ограничений на ввоз помидоров и яблок для нескольких предприятий страны.

https://ria.ru/20201209/tomaty-1588355824.html

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан, экономика