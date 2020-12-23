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Россия разрешила ввоз томатов с 12 азербайджанских предприятий
Россия разрешила ввоз томатов с 12 азербайджанских предприятий
Россельхознадзор с 24 декабря отменяет ограничения на поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщил журналистам замруководителя... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T20:32
2020-12-23T20:32
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
азербайджан
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 24 декабря отменяет ограничения на поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщил журналистам замруководителя российского ведомства Антон Кармазин.Он указал, что ограничения отменяются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии данного ведомства.Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. На прошлой неделе ведомство сообщило об отмене ограничений на ввоз помидоров и яблок для нескольких предприятий страны.
https://ria.ru/20201209/tomaty-1588355824.html
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россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан, экономика

Россия разрешила ввоз томатов с 12 азербайджанских предприятий

20:32 23.12.2020
 
© Павел БедняковДевушка выбирает помидоры в супермаркете
Девушка выбирает помидоры в супермаркете - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 24 декабря отменяет ограничения на поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий, сообщил журналистам замруководителя российского ведомства Антон Кармазин.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о снятии с 24 декабря 2020 года временных ограничений на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли", - сказал Кармазин.

Он указал, что ограничения отменяются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджана и под гарантии данного ведомства.
Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана. Введение запрета связано с продолжением поставок азербайджанской продукции с вредителями: южноамериканской томатной молью и восточной плодожоркой. На прошлой неделе ведомство сообщило об отмене ограничений на ввоз помидоров и яблок для нескольких предприятий страны.
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РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)АзербайджанЭкономика
 
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