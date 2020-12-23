https://ria.ru/20201223/tetcher-1590615014.html
Британцы назвали Тэтчер лучшим премьер-министром для 2020 года
Британцы назвали Тэтчер лучшим премьер-министром для 2020 года
Британцы считают, что Маргарет Тэтчер лучше всех остальных бывших премьер-министров страны справилась бы с ситуацией с Brexit и борьбой с пандемией... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:40
2020-12-23T17:40
2020-12-23T17:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
выход британии из евросоюза
коронавирусы
тереза мэй
дэвид кэмерон
великобритания
маргарет тэтчер
в мире
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Британцы считают, что Маргарет Тэтчер лучше всех остальных бывших премьер-министров страны справилась бы с ситуацией с Brexit и борьбой с пандемией коронавируса, следует из результатов опроса социологической компании JL Partners по заказу газеты Daily Mail.По условиям онлайн-опроса, который проводился 18-20 декабря среди 2 020 британцев, учитывались главы правительства, начиная с 1976 года.За "железную леди" в роли кризисного менеджера для 2020 года проголосовали 32% опрошенных, ее ближайшего соперника лейбориста Тони Блэра поддержали почти втрое меньше респондентов– 11%. Далее расположились Гордон Браун с 6% голосов, у Дэвида Кэмерона – 5%, Гарольд Уилсон набрал 3%, Тереза Мэй и Джон Мейджор по 2%, Джеймс Каллагэн только 1%. Еще 39% участников опроса затруднились с ответом.Как отмечает Daily Mail, за Тэтчер (22%) высказались даже в Шотландии, где экс-премьер была крайне непопулярна во время своего правления в 1979-1990 годах. При этом шотландец Браун получил в родном регионе только 6% поддержки.В последние дни Британия безуспешно пытается достичь торгового соглашения с ЕС перед полным выходом из региональной организации с 1 января. Если договориться не получится, стороны восстановят полный таможенный и пограничный контроль, что в первые месяцы 2021 года чревато коллапсом на границах и перебоями с поставками товаров. Кроме того, на прошлой неделе в Британии была новая мутация коронавируса, что фактически привело к транспортной блокаде страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/thatcher-1584896399.html
https://ria.ru/20201209/usloviya-1588444600.html
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коронавирус covid-19, выход британии из евросоюза, коронавирусы, тереза мэй, дэвид кэмерон, великобритания, маргарет тэтчер, в мире