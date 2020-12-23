Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201223/tetcher-1590615014.html
Британцы назвали Тэтчер лучшим премьер-министром для 2020 года
Британцы назвали Тэтчер лучшим премьер-министром для 2020 года
Британцы считают, что Маргарет Тэтчер лучше всех остальных бывших премьер-министров страны справилась бы с ситуацией с Brexit и борьбой с пандемией... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:40
2020-12-23T17:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
выход британии из евросоюза
коронавирусы
тереза мэй
дэвид кэмерон
великобритания
маргарет тэтчер
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155567/85/1555678508_0:14:2048:1166_1920x0_80_0_0_111f5c3d4e50a524eee7bb689087b594.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Британцы считают, что Маргарет Тэтчер лучше всех остальных бывших премьер-министров страны справилась бы с ситуацией с Brexit и борьбой с пандемией коронавируса, следует из результатов опроса социологической компании JL Partners по заказу газеты Daily Mail.По условиям онлайн-опроса, который проводился 18-20 декабря среди 2 020 британцев, учитывались главы правительства, начиная с 1976 года.За "железную леди" в роли кризисного менеджера для 2020 года проголосовали 32% опрошенных, ее ближайшего соперника лейбориста Тони Блэра поддержали почти втрое меньше респондентов– 11%. Далее расположились Гордон Браун с 6% голосов, у Дэвида Кэмерона – 5%, Гарольд Уилсон набрал 3%, Тереза Мэй и Джон Мейджор по 2%, Джеймс Каллагэн только 1%. Еще 39% участников опроса затруднились с ответом.Как отмечает Daily Mail, за Тэтчер (22%) высказались даже в Шотландии, где экс-премьер была крайне непопулярна во время своего правления в 1979-1990 годах. При этом шотландец Браун получил в родном регионе только 6% поддержки.В последние дни Британия безуспешно пытается достичь торгового соглашения с ЕС перед полным выходом из региональной организации с 1 января. Если договориться не получится, стороны восстановят полный таможенный и пограничный контроль, что в первые месяцы 2021 года чревато коллапсом на границах и перебоями с поставками товаров. Кроме того, на прошлой неделе в Британии была новая мутация коронавируса, что фактически привело к транспортной блокаде страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/thatcher-1584896399.html
https://ria.ru/20201209/usloviya-1588444600.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155567/85/1555678508_108:0:2048:1455_1920x0_80_0_0_14a596a065fdacc6563754d33e5289d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, выход британии из евросоюза, коронавирусы, тереза мэй, дэвид кэмерон, великобритания, маргарет тэтчер, в мире

Британцы назвали Тэтчер лучшим премьер-министром для 2020 года

17:40 23.12.2020
 
© AP Photo / Pool / Johnny GreenСтатуя Маргарет Тэтчер в Вестминстерском дворце в Лондоне
Статуя Маргарет Тэтчер в Вестминстерском дворце в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AP Photo / Pool / Johnny Green
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Британцы считают, что Маргарет Тэтчер лучше всех остальных бывших премьер-министров страны справилась бы с ситуацией с Brexit и борьбой с пандемией коронавируса, следует из результатов опроса социологической компании JL Partners по заказу газеты Daily Mail.
По условиям онлайн-опроса, который проводился 18-20 декабря среди 2 020 британцев, учитывались главы правительства, начиная с 1976 года.
4 сезон сериала Корона - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 13:45Культура
Критики назвали Маргарет Тэтчер в исполнении Джиллиан Андерсон "триумфом"
За "железную леди" в роли кризисного менеджера для 2020 года проголосовали 32% опрошенных, ее ближайшего соперника лейбориста Тони Блэра поддержали почти втрое меньше респондентов– 11%. Далее расположились Гордон Браун с 6% голосов, у Дэвида Кэмерона – 5%, Гарольд Уилсон набрал 3%, Тереза Мэй и Джон Мейджор по 2%, Джеймс Каллагэн только 1%. Еще 39% участников опроса затруднились с ответом.
Как отмечает Daily Mail, за Тэтчер (22%) высказались даже в Шотландии, где экс-премьер была крайне непопулярна во время своего правления в 1979-1990 годах. При этом шотландец Браун получил в родном регионе только 6% поддержки.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 16:12
Джонсон назвал неприемлемыми условия, выдвигаемые Евросоюзом
В последние дни Британия безуспешно пытается достичь торгового соглашения с ЕС перед полным выходом из региональной организации с 1 января. Если договориться не получится, стороны восстановят полный таможенный и пограничный контроль, что в первые месяцы 2021 года чревато коллапсом на границах и перебоями с поставками товаров. Кроме того, на прошлой неделе в Британии была новая мутация коронавируса, что фактически привело к транспортной блокаде страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Выход Британии из ЕвросоюзаКоронавирусыТереза МэйДэвид КэмеронВеликобританияМаргарет ТэтчерВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
Лента новостейМолния