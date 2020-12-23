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Текслер рассказал Путину про челябинскую свалку
Текслер рассказал Путину про челябинскую свалку
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал президенту России Владимиру Путину, что на полигоне твердых бытовых отходов в Челябинске завершена... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:50
2020-12-23T17:15
алексей текслер
владимир путин
челябинск
европа
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал президенту России Владимиру Путину, что на полигоне твердых бытовых отходов в Челябинске завершена техническая рекультивация.Путин в среду проводит совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент спросил у губернатора Челябинской области, что сейчас происходит на полигоне твердых бытовых отходов в Челябинске, который является самым большим в Европе в рамках города."В следующем году мы завершим биологический этап рекультивации. На месте городской свалки, которая действительно находится между двумя районами города, будет зеленый холм, и жители региона, жители Челябинска уже отметили этот факт как реально работающий национальный проект", - добавил он.Президент уточнил, был ли губернатор на свалке."Владимир, Владимирович, я на ней бываю регулярно. Да, был, наверное, с десяток раз. Последний раз где-то, наверное, чуть больше месяца назад. Конечно, это ключевой объект, который сейчас реализуется в регионе в рамках нацпроекта", - ответил Текслер.Президент похвалил губернатора.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал президенту России Владимиру Путину, что свалка в Магнитогорске будет рекультивирована, а к июлю 2021 года будет построен новый полигон.Путин в среду проводит совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ранее во время пресс-конференции президента Владимира Путина корреспондент из газеты "Магнитогорский металл" спросила о мусорной реформе, и отметила, власти региона обещали с 2015 года запустить современный полигон.
https://ria.ru/20201223/svalka-1590583878.html
https://ria.ru/20201210/ekologiya-1588625067.html
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алексей текслер, владимир путин, челябинск, европа, челябинская область

Текслер рассказал Путину про челябинскую свалку

16:50 23.12.2020 (обновлено: 17:15 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал президенту России Владимиру Путину, что на полигоне твердых бытовых отходов в Челябинске завершена техническая рекультивация.
Путин в среду проводит совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент спросил у губернатора Челябинской области, что сейчас происходит на полигоне твердых бытовых отходов в Челябинске, который является самым большим в Европе в рамках города.
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"Это, в том числе, элемент нашей гордости. Если полтора года назад мимо свалки нельзя было просто физически проехать, не закрыв нос платком, то сегодня фактически техническая рекультивация свалки завершена. Если зайти на свалку на самый верх, даже в самом эпицентре нет никакого запаха", - рассказал Текслер.
"В следующем году мы завершим биологический этап рекультивации. На месте городской свалки, которая действительно находится между двумя районами города, будет зеленый холм, и жители региона, жители Челябинска уже отметили этот факт как реально работающий национальный проект", - добавил он.
Президент уточнил, был ли губернатор на свалке.
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"Вы сами там были на свалке, нюхали?" – спросил Путин.
"Владимир, Владимирович, я на ней бываю регулярно. Да, был, наверное, с десяток раз. Последний раз где-то, наверное, чуть больше месяца назад. Конечно, это ключевой объект, который сейчас реализуется в регионе в рамках нацпроекта", - ответил Текслер.
Президент похвалил губернатора.
"Ладно, хорошо. Молодец, Леш. Спасибо", - сказал Путин.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал президенту России Владимиру Путину, что свалка в Магнитогорске будет рекультивирована, а к июлю 2021 года будет построен новый полигон.
Путин в среду проводит совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ранее во время пресс-конференции президента Владимира Путина корреспондент из газеты "Магнитогорский металл" спросила о мусорной реформе, и отметила, власти региона обещали с 2015 года запустить современный полигон.
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"Мы аналогичную работу начинаем в Магнитогорске. На прямой линии был вопрос журналистки по поводу магнитогорской свалки. Мы уже к июлю следующего года завершим строительство нового полигона под Магнитогорском. А ту свалку, о которой шла речь, которая находится непосредственно рядом с городом, начнем по аналогии с Челябинском рекультивировать, так что набирает такие обороты", - сказал Текслер.
 
Алексей ТекслерВладимир ПутинЧелябинскЕвропаЧелябинская область
 
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