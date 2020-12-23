https://ria.ru/20201223/svalka-1590601642.html

Текслер рассказал Путину про челябинскую свалку

Текслер рассказал Путину про челябинскую свалку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал президенту России Владимиру Путину, что на полигоне твердых бытовых отходов в Челябинске завершена... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:50

2020-12-23T16:50

2020-12-23T17:15

алексей текслер

владимир путин

челябинск

европа

челябинская область

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал президенту России Владимиру Путину, что на полигоне твердых бытовых отходов в Челябинске завершена техническая рекультивация.Путин в среду проводит совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент спросил у губернатора Челябинской области, что сейчас происходит на полигоне твердых бытовых отходов в Челябинске, который является самым большим в Европе в рамках города."В следующем году мы завершим биологический этап рекультивации. На месте городской свалки, которая действительно находится между двумя районами города, будет зеленый холм, и жители региона, жители Челябинска уже отметили этот факт как реально работающий национальный проект", - добавил он.Президент уточнил, был ли губернатор на свалке."Владимир, Владимирович, я на ней бываю регулярно. Да, был, наверное, с десяток раз. Последний раз где-то, наверное, чуть больше месяца назад. Конечно, это ключевой объект, который сейчас реализуется в регионе в рамках нацпроекта", - ответил Текслер.Президент похвалил губернатора.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал президенту России Владимиру Путину, что свалка в Магнитогорске будет рекультивирована, а к июлю 2021 года будет построен новый полигон.Путин в среду проводит совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ранее во время пресс-конференции президента Владимира Путина корреспондент из газеты "Магнитогорский металл" спросила о мусорной реформе, и отметила, власти региона обещали с 2015 года запустить современный полигон.

https://ria.ru/20201223/svalka-1590583878.html

https://ria.ru/20201210/ekologiya-1588625067.html

https://ria.ru/20201216/kontrakt-1589543112.html

челябинск

европа

челябинская область

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алексей текслер, владимир путин, челябинск, европа, челябинская область