Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/steam-1590591448.html
Steam сообщил о проблемах с пополнением кошелька из-за российских законов
Steam сообщил о проблемах с пополнением кошелька из-за российских законов
Онлайн-сервис компьютерных игр и программ Steam сообщает о возможных проблемах с пополнением кошельков пользователей из-за изменений в законах РФ, об этом... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:05
2020-12-23T16:05
webmoney
paypal
сбербанк россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590590504_217:0:1284:600_1920x0_80_0_0_6285e3eebca4a009c594b910b58da11e.png
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Онлайн-сервис компьютерных игр и программ Steam сообщает о возможных проблемах с пополнением кошельков пользователей из-за изменений в законах РФ, об этом говорится на главной странице магазина сервиса."Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, Сбербанк или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020", - отмечается в сообщении.О каких изменениях в законодательстве идет речь, сервис не уточняет.Онлайн-сервис Steam был запущен в сентябре 2003 года компанией-разработчиком игр Valve. Сервис изначально был создан как площадка для автоматического обновления игр Valve, а позднее - стала включать игры от сторонних издателей.
https://ria.ru/20200908/kompyuter-geymera-1576921692.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590590504_350:0:1150:600_1920x0_80_0_0_7c8752d81f52b753df0775c45e39e926.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
webmoney, paypal, сбербанк россии, общество

Steam сообщил о проблемах с пополнением кошелька из-за российских законов

16:05 23.12.2020
 
© Steam / FacebookSteam
Steam - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Steam / Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Онлайн-сервис компьютерных игр и программ Steam сообщает о возможных проблемах с пополнением кошельков пользователей из-за изменений в законах РФ, об этом говорится на главной странице магазина сервиса.
"Из-за изменений в российском законодательстве с начала января 2021 года прямое пополнение кошелька Steam может быть недоступно на неопределённый период. Следующие способы оплаты по-прежнему будут доступны для оплаты покупок в Steam: банковские карты, PayPal, Yandex и Webmoney", - говорится в сообщении.
"Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, Сбербанк или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020", - отмечается в сообщении.
О каких изменениях в законодательстве идет речь, сервис не уточняет.
Онлайн-сервис Steam был запущен в сентябре 2003 года компанией-разработчиком игр Valve. Сервис изначально был создан как площадка для автоматического обновления игр Valve, а позднее - стала включать игры от сторонних издателей.
Посетители в компьютерном клубе - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 11:47Наука
Большинство геймеров играют на компьютерах за 50 тысяч рублей
 
WebMoneyPayPalСбербанк РоссииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Имена убитых нацистскими карателями новгородцев увековечили в мемориале
08:17В Германии число больных COVID-19 выросло более чем на 32 тысячи за сутки
08:15Московская горячая линия по COVID будет работать в новогодние праздники
08:12Эксперт рассказала, есть ли на Земле места, недоступные съемке из космоса
08:11Москвичей в четверг ожидает небольшой снег и до минус четырех
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
Лента новостейМолния