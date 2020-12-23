Steam сообщил о проблемах с пополнением кошелька из-за российских законов
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Онлайн-сервис компьютерных игр и программ Steam сообщает о возможных проблемах с пополнением кошельков пользователей из-за изменений в законах РФ, об этом говорится на главной странице магазина сервиса.
"Из-за изменений в российском законодательстве с начала января 2021 года прямое пополнение кошелька Steam может быть недоступно на неопределённый период. Следующие способы оплаты по-прежнему будут доступны для оплаты покупок в Steam: банковские карты, PayPal, Yandex и Webmoney", - говорится в сообщении.
"Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, Сбербанк или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020", - отмечается в сообщении.
О каких изменениях в законодательстве идет речь, сервис не уточняет.
Онлайн-сервис Steam был запущен в сентябре 2003 года компанией-разработчиком игр Valve. Сервис изначально был создан как площадка для автоматического обновления игр Valve, а позднее - стала включать игры от сторонних издателей.
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