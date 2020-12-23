https://ria.ru/20201223/steam-1590591448.html

Steam сообщил о проблемах с пополнением кошелька из-за российских законов

Steam сообщил о проблемах с пополнением кошелька из-за российских законов

Онлайн-сервис компьютерных игр и программ Steam сообщает о возможных проблемах с пополнением кошельков пользователей из-за изменений в законах РФ, об этом... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:05

2020-12-23T16:05

2020-12-23T16:05

webmoney

paypal

сбербанк россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590590504_217:0:1284:600_1920x0_80_0_0_6285e3eebca4a009c594b910b58da11e.png

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Онлайн-сервис компьютерных игр и программ Steam сообщает о возможных проблемах с пополнением кошельков пользователей из-за изменений в законах РФ, об этом говорится на главной странице магазина сервиса."Если для пополнения кошелька Steam вы используете платежные терминалы, Qiwi-кошелек, Сбербанк или мобильные платежи, рекомендуем пополнить ваш кошелек Steam до 31 декабря 2020", - отмечается в сообщении.О каких изменениях в законодательстве идет речь, сервис не уточняет.Онлайн-сервис Steam был запущен в сентябре 2003 года компанией-разработчиком игр Valve. Сервис изначально был создан как площадка для автоматического обновления игр Valve, а позднее - стала включать игры от сторонних издателей.

https://ria.ru/20200908/kompyuter-geymera-1576921692.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

webmoney, paypal, сбербанк россии, общество