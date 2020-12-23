Госдума в I чтении одобрила проект о стаже в электронной трудовой книжке
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дает возможность включения в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, документ разработан в соответствии с поручением президента РФ "о проработке вопросов о внесении изменений в трудовое законодательство Российской Федерации, направленных на внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений и на совершенствование дистанционных форм труда работников".
"Законопроект разработан в целях предоставления гражданам права на обращение в органы Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) для включения в их индивидуальные лицевые счета сведений о трудовой деятельности за периоды до 1 января 2020 года согласно записям в трудовой книжке", - говорится в документе.
Авторы проекты поясняют, что по закону работнику сейчас предоставлено право выбора между продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде. "При этом работодатель передает в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности работника, формирующиеся с 1 января 2020 года", - поясняется в документах к проекту.
Законопроектом предусмотрена возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке. Эти сведения вносятся в раздел "Сведения о трудовой деятельности" индивидуального лицевого счета зарегистрированного лица согласно записям, содержащимся в трудовой книжке. "При этом, в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) после 1 января 2002 года со сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, учтенными на индивидуальном лицевом счете, такие сведения в раздел "Сведения о трудовой деятельности" включаются с учетом проведения ПФР проверки их полноты и достоверности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.