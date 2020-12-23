Статья The Drive о "самом уродливом российском судне" возмутила читателей
10:41 23.12.2020 (обновлено: 13:03 23.12.2020)
© Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс"
© Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американское издание The Drive написало большую статью про уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс". Авторы акцентировали внимание на уродливом, по их мнению, внешнем виде судна, но не нашли поддержки среди читателей.
В статье, в частности, говорится о том, что окончание строительства и введение в эксплуатацию такого экспериментального проекта крайне важно в контексте изучения Россией арктических просторов. Необычный внешний вид платформы, по мнению авторов, пугает. Тем не менее они признают, что характеристики судна помогут России в освоении новых арктических месторождений и в научных исследованиях. Полностью материал можно прочитать на ИноСМИ.
В комментариях под статьей пользователи The Drive высказали противоположное мнение насчет внешнего вида платформы. Кого-то плавучая станция восхитила, кто-то сравнивал ее с космическими кораблями из научной фантастики. Многие признавали, что судну такая форма необходима для продолжительного дрейфа среди арктических льдов.
До "Северного полюса" российским ученым приходилось размещать научно-исследовательские станции на дрейфующих льдинах. Но из-за глобального потепления найти достаточно прочный лед становится все сложнее.
Ранее РИА Новости публиковало кадры спуска на воду этого исследовательского судна. "Северный полюс" предназначен для круглогодичных комплексных научных исследований в Северном Ледовитом океане.