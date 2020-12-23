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Оливер Стоун обвинил американцев в недооценке роли СССР во Второй мировой
Оливер Стоун обвинил американцев в недооценке роли СССР во Второй мировой
Известный режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун в интервью газете "Известия" обвинил американцев в том, что они... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:02
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Известный режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун в интервью газете "Известия" обвинил американцев в том, что они пренебрегают вкладом Советского Союза в победу во Второй мировой войне. По его словам, именно благодаря СССР удалось спасти жизни многих американцев и британцев. Режиссер отметил, что не понимает соотечественников, плохо высказывающихся о России. Кроме того, Стоун отметил, что в России сняли замечательные фильмы о войне, и выразил желание, чтобы как можно больше их перевели на английский язык."Это было бы очень полезно для понимания того, сколько боли и страданий принесла война вашей стране", — добавил режиссер.Ранее сообщалось, что американский режиссер привился российской вакциной от коронавируса. Стоун не понимает, почему ее игнорируют на Западе.
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оливер стоун, великобритания, ссср, сша, в мире

Оливер Стоун обвинил американцев в недооценке роли СССР во Второй мировой

09:02 23.12.2020 (обновлено: 11:19 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун во время интервью президента РФ Владимира Путина
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Известный режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун в интервью газете "Известия" обвинил американцев в том, что они пренебрегают вкладом Советского Союза в победу во Второй мировой войне.
По его словам, именно благодаря СССР удалось спасти жизни многих американцев и британцев. Режиссер отметил, что не понимает соотечественников, плохо высказывающихся о России.

"Русские пожертвовали собой и спасли вас", — сказал он.

Кроме того, Стоун отметил, что в России сняли замечательные фильмы о войне, и выразил желание, чтобы как можно больше их перевели на английский язык.
"Это было бы очень полезно для понимания того, сколько боли и страданий принесла война вашей стране", — добавил режиссер.
Ранее сообщалось, что американский режиссер привился российской вакциной от коронавируса. Стоун не понимает, почему ее игнорируют на Западе.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН по Африке. 19 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 07:43
Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
 
Оливер СтоунВеликобританияСССРСШАВ мире
 
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