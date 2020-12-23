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Оливер Стоун обвинил американцев в недооценке роли СССР во Второй мировой
Оливер Стоун обвинил американцев в недооценке роли СССР во Второй мировой
Известный режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун в интервью газете "Известия" обвинил американцев в том, что они... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:02
2020-12-23T09:02
2020-12-23T11:19
оливер стоун
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Известный режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун в интервью газете "Известия" обвинил американцев в том, что они пренебрегают вкладом Советского Союза в победу во Второй мировой войне. По его словам, именно благодаря СССР удалось спасти жизни многих американцев и британцев. Режиссер отметил, что не понимает соотечественников, плохо высказывающихся о России. Кроме того, Стоун отметил, что в России сняли замечательные фильмы о войне, и выразил желание, чтобы как можно больше их перевели на английский язык."Это было бы очень полезно для понимания того, сколько боли и страданий принесла война вашей стране", — добавил режиссер.Ранее сообщалось, что американский режиссер привился российской вакциной от коронавируса. Стоун не понимает, почему ее игнорируют на Западе.
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оливер стоун, великобритания, ссср, сша, в мире
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
Известный режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун
в интервью газете "Известия"
обвинил американцев в том, что они пренебрегают вкладом Советского Союза
в победу во Второй мировой войне
.
По его словам, именно благодаря СССР удалось спасти жизни многих американцев и британцев. Режиссер отметил, что не понимает соотечественников, плохо высказывающихся о России.
"Русские пожертвовали собой и спасли вас", — сказал он.
Кроме того, Стоун отметил, что в России сняли замечательные фильмы о войне, и выразил желание, чтобы как можно больше их перевели на английский язык.
"Это было бы очень полезно для понимания того, сколько боли и страданий принесла война вашей стране", — добавил режиссер.
Ранее сообщалось, что американский режиссер привился российской вакциной от коронавируса. Стоун не понимает, почему ее игнорируют на Западе.