Путин спрогнозировал будущие отношения России и США
16:47 23.12.2020 (обновлено: 18:51 23.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что России не станет труднее в отношениях с США после того, как в Белый дом придет команда Джой Байдена.
Так он ответил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который, выступая на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, предположил, что с приходом Байдена ситуация ухудшится.
"Не думаю, будет как обычно. Мы не должны на это ориентироваться, должны понимать, где у нас какие-то сложности, угрозы, тем более заранее предвидеть предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу в экономике, в сфере повышения нашей обороноспособности", — сказал глава государства.
Выборы президента США состоялись 3 ноября, а 14 декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты: Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа. Тем не менее действующий президент не признает поражения и пытается оспаривать итоги выборов в некоторых штатах. Однако ни один суд на его сторону пока не встал.