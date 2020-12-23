https://ria.ru/20201223/ssha-1590601263.html

Путин спрогнозировал будущие отношения России и США

Путин спрогнозировал будущие отношения России и США

Президент России Владимир Путин считает, что России не станет труднее в отношениях с США после того, как в Белый дом придет команда Джой Байдена. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:47

2020-12-23T16:47

2020-12-23T18:51

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что России не станет труднее в отношениях с США после того, как в Белый дом придет команда Джой Байдена. Так он ответил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который, выступая на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, предположил, что с приходом Байдена ситуация ухудшится."Не думаю, будет как обычно. Мы не должны на это ориентироваться, должны понимать, где у нас какие-то сложности, угрозы, тем более заранее предвидеть предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу в экономике, в сфере повышения нашей обороноспособности", — сказал глава государства.Выборы президента США состоялись 3 ноября, а 14 декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты: Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа. Тем не менее действующий президент не признает поражения и пытается оспаривать итоги выборов в некоторых штатах. Однако ни один суд на его сторону пока не встал.

https://ria.ru/20201223/bayden-1590488465.html

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россия, владимир путин, сша, в мире