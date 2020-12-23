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В Москве рецидивист получил пожизненный срок за убийство женщины с сыном
В Москве рецидивист получил пожизненный срок за убийство женщины с сыном
Суд приговорил к пожизненному заключению рецидивиста, который после освобождения из колонии жестоко убил женщину с сыном, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:46
2020-12-23T13:46
константин батыгин
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному заключению рецидивиста, который после освобождения из колонии жестоко убил женщину с сыном, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Судом установлено, что Батыгин, освободившись из мест лишения свободы, в октябре 2018 года познакомился в интернете с 35-летней москвичкой. В ночь на 6 ноября он зарезал женщину в ее квартире на улице Софьи Ковалевской, а затем расправился с пытавшимся защитить мать 12-летним мальчиком - на теле ребенка следователи насчитали свыше 30 ножевых ранений. После чего Батыгин похитил имущество более чем на 100 тысяч рублей. Его задержали спустя сутки.Приговор в законную силу не вступил.
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константин батыгин, москва, происшествия

В Москве рецидивист получил пожизненный срок за убийство женщины с сыном

13:46 23.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному заключению рецидивиста, который после освобождения из колонии жестоко убил женщину с сыном, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя столицы Дмитрия Батыгина. Он осужден за… убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем", - говорится в сообщении.
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С ножами и стамеской. Подозреваемые в убийствах получили 54 года тюрьмы
Судом установлено, что Батыгин, освободившись из мест лишения свободы, в октябре 2018 года познакомился в интернете с 35-летней москвичкой. В ночь на 6 ноября он зарезал женщину в ее квартире на улице Софьи Ковалевской, а затем расправился с пытавшимся защитить мать 12-летним мальчиком - на теле ребенка следователи насчитали свыше 30 ножевых ранений. После чего Батыгин похитил имущество более чем на 100 тысяч рублей. Его задержали спустя сутки.
"Суд приговорил Батыгина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
 
Константин БатыгинМоскваПроисшествия
 
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