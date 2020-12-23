https://ria.ru/20201223/srok-1590556844.html

В Москве рецидивист получил пожизненный срок за убийство женщины с сыном

В Москве рецидивист получил пожизненный срок за убийство женщины с сыном

Суд приговорил к пожизненному заключению рецидивиста, который после освобождения из колонии жестоко убил женщину с сыном, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:46

2020-12-23T13:46

2020-12-23T13:46

константин батыгин

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному заключению рецидивиста, который после освобождения из колонии жестоко убил женщину с сыном, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Судом установлено, что Батыгин, освободившись из мест лишения свободы, в октябре 2018 года познакомился в интернете с 35-летней москвичкой. В ночь на 6 ноября он зарезал женщину в ее квартире на улице Софьи Ковалевской, а затем расправился с пытавшимся защитить мать 12-летним мальчиком - на теле ребенка следователи насчитали свыше 30 ножевых ранений. После чего Батыгин похитил имущество более чем на 100 тысяч рублей. Его задержали спустя сутки.Приговор в законную силу не вступил.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/proisshestviya-1590345819.html

москва

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2020

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константин батыгин, москва, происшествия