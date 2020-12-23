В Москве рецидивист получил пожизненный срок за убийство женщины с сыном
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Суд приговорил к пожизненному заключению рецидивиста, который после освобождения из колонии жестоко убил женщину с сыном, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя столицы Дмитрия Батыгина. Он осужден за… убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что Батыгин, освободившись из мест лишения свободы, в октябре 2018 года познакомился в интернете с 35-летней москвичкой. В ночь на 6 ноября он зарезал женщину в ее квартире на улице Софьи Ковалевской, а затем расправился с пытавшимся защитить мать 12-летним мальчиком - на теле ребенка следователи насчитали свыше 30 ножевых ранений. После чего Батыгин похитил имущество более чем на 100 тысяч рублей. Его задержали спустя сутки.
"Суд приговорил Батыгина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.