https://ria.ru/20201223/sputnik-v-1590502221.html

Малайзия ведет переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

Малайзия ведет переговоры о поставках вакцины "Спутник V"

Малайзия ведет переговоры о поставках 6,4 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:36

2020-12-23T09:36

2020-12-23T09:59

мухиддин яссин

astrazeneca

распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

малайзия

в мире

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Малайзия ведет переговоры о поставках 6,4 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра науки, технологий и инноваций Малайзии Хайри Джамалуддина.По словам министра, власти страны также ведут переговоры с компаниями Pfizer и BioNTech о возможном увеличении закупки вакцин.Накануне премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о том, что власти страны заключили соглашение о приобретении 6,4 миллиона доз вакцины от коронавируса у британской фармацевтической компании AstraZeneca, а также ведут переговоры о закупке доз вакцин у китайских компаний Sinovac и CanSino и российского НИЦЭМ имени Гамалеи.Ранее сообщалось, что министр международной торговли и промышленности Малайзии Мохамед Азмин Али заявил, что правительство страны ожидает получения первой партии вакцины против коронавируса от компании Pfizer в феврале следующего года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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